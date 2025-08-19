Гарвардский ученый призывает готовиться к контакту с пришельцами

NASA наблюдает за межзвездным объектом 3I/ATLAS , а физик из Гарварда Ави Леб предположил: это может быть инопланетный зонд. Он призвал мировых лидеров готовить план действий на случай контакта с внеземной цивилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лебы каналу NewsNation .

NASA успокаивает, Гарвард - предупреждает

Недавно обнаруженный межзвездный объект 3I/ATLAS, замеченный телескопом в Чили 1 июля, вызвал оживленные дискуссии в научном мире. NASA подтвердило, что объект не принадлежит к нашей Солнечной системе, поскольку движется по "гиперболической траектории". Агентство заверило, что комета не представляет угрозы для Земли и пройдет на расстоянии около 170 млн миль.

Однако не все ученые разделяют такой оптимизм. Теоретический физик из Гарвардского университета Ави Леб считает, что 3I/ATLAS - это не обычная комета, а инопланетный аппарат.

"Я считаю, что нам нужна международная организация, которая будет принимать политические решения по такому объекту", - заявил он в интервью NewNation.

Почему объект 3I/ATLAS вызывает подозрения

По словам профессора Леба, объект не имеет характерных признаков кометы. Он утверждает, что 3I/ATLAS имеет необычно большой размер, а источник света расположен впереди, а не образует классический хвост позади.

Леб настаивает, что мировые лидеры должны начать серьезно обсуждать потенциальные угрозы от внеземных технологий, так же как они обсуждают угрозы от искусственного интеллекта или глобальных климатических изменений.

"Ответ должен зависеть от его свойств и намерений - что он будет делать, когда приблизится к нам?" - спрашивает ученый, сравнивая ситуацию с неожиданным гостем во дворе.

"Вы не можете принять единую политику для всех посетителей. Все зависит от намерений гостя", - добавляет профессор.



В то же время на сайте NASA сообщается, что 3I/ATLAS будет оставаться видимым для наземных телескопов до сентября, после чего пройдет за Солнцем и снова появится в начале декабря для дальнейших наблюдений.

Агентство также пояснило, что "наблюдения за траекторией кометы показывают, что она движется слишком быстро, чтобы быть связанной с гравитацией Солнца", и больше никогда не вернется в нашу Солнечную систему.