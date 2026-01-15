ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве расследуют гибель семьи из-за использования генератора

Украина, Киев, Четверг 15 января 2026 06:45
UA EN RU
В Киеве расследуют гибель семьи из-за использования генератора Фото: генератор (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В столице произошла трагедия, в результате которой погибли сразу три человека. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти семьи, причиной которой стало отравление угарным газом в жилой квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления национальной полиции в городе Киев.

В Киеве от отравления чадным газом погибла 30-летняя женщина и ее родители. Сигнал в полицию поступил после того, как родственники заявили о пропаже киевлянки.

В ходе поисков выяснилось, что женщина накануне поехала в гости к родителям в Деснянский район и осталась у них на ночь.

Обстоятельства гибели семьи

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, в квартире были обнаружены тела трех человек без признаков жизни: самой женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца.

В помещении находился включенный генератор, который работал от газового баллона. Устройство было установлено на балконе, при этом дверь в комнату оставалась открытой.

Причина смерти и ход расследования

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной гибели семьи стало отравление угарным газом.

По факту происшествия начато уголовное производство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией как несчастный случай.

Следствие устанавливает все детали и обстоятельства трагедии.

Почему угарный газ смертельно опасен

Правоохранители напоминают, что чадный газ не имеет запаха и цвета, из-за чего его невозможно почувствовать.

Даже кратковременное пребывание в помещении с высокой концентрацией газа может привести к тяжелым последствиям и смерти.

Генераторы и топливо разрешено использовать исключительно на открытом воздухе, вдали от жилых помещений.

Напоминаем, что после серии массированных атак РФ и резкого похолодания Киев уже пятые сутки остается в сложной ситуации: сотни жилых домов лишены отопления, по городу продолжаются аварийные отключения электроэнергии, а на правом берегу столицы временно прекращено движение электротранспорта.

Отметим, что на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве были озвучены поручения по поддержке жителей столицы, которые в результате российских обстрелов остались без теплоснабжения и водоснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Служба безопасности Украины генератор Полиция Киева
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП