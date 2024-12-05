"Невидимая угроза". Украинцам объяснили, как не отравиться угарным газом в отопительный сезон

Угарный газ - это невидимая угроза, которая может быть смертельной даже в малых концентрациях. Зная правила безопасности, вы сможете оградить себя и близких от опасности.

Более подробно о том, в чем опасность угарного газа и как уберечься от отравления, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Из-за террористических ударов России по энергетической инфраструктуре Украины украинцы вынуждены были заранее готовиться к зимнему сезону, оснащая свои дома генераторами, печками и другими обогревательными приборами.

В то же время, важно понимать риски, которые может нести использование такого оборудования, в частности опасность угарного газа.

Что такое угарный газ

Оксид углерода (CO) - это токсичный газ, который образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом.

Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов, но он может быть смертельным для человека и влияет на организм даже в небольших концентрациях.

При работе каких приборов может выделяться угарный газ