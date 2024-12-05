"Невидимая угроза". Украинцам объяснили, как не отравиться угарным газом в отопительный сезон
Угарный газ - это невидимая угроза, которая может быть смертельной даже в малых концентрациях. Зная правила безопасности, вы сможете оградить себя и близких от опасности.
Более подробно о том, в чем опасность угарного газа и как уберечься от отравления, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Из-за террористических ударов России по энергетической инфраструктуре Украины украинцы вынуждены были заранее готовиться к зимнему сезону, оснащая свои дома генераторами, печками и другими обогревательными приборами.
В то же время, важно понимать риски, которые может нести использование такого оборудования, в частности опасность угарного газа.
Что такое угарный газ
Оксид углерода (CO) - это токсичный газ, который образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом.
Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов, но он может быть смертельным для человека и влияет на организм даже в небольших концентрациях.
При работе каких приборов может выделяться угарный газ
Угарный газ образуется при горении углеродных соединений. Он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией, что приводит к нарушению доступа свежего воздуха.
Угарный газ выделяется во время работы:
- двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов,
- дровяных/газовых/угольных печей,
- портативных бензиновых генераторов,
- моющих машин,
- каминов,
- угольных грилей,
- газовых водонагревателей,
- керосиновых обогревателей.
Как угарный газ взаимодействует с организмом человека
В Министерстве здоровья Украины объяснили, что в кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином - белком, участвующим в транспортировке кислорода, поэтому кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.
От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и симптоматика. Также огромное значение имеет концентрация газа в воздухе. Вдыхание угарного газа даже в небольших концентрациях, но в течение длительного времени может иметь серьезные последствия для здоровья.
Каковы общие симптомы поражения угарным газом
Распространенными симптомами влияния угарного газа являются:
- головная боль,
- тошнота,
- учащенное дыхание,
- слабость,
- чувство усталости,
- головокружение,
- спутанность сознания.
Гипоксия (сильный дефицит кислорода) вследствие острого отравления угарным газом может даже привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.
"Если вы чувствуете подобные симптомы и подозреваете, что причиной их может быть угарный газ, прежде всего, - выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Вызовите аварийную газовую службу по номеру 104", - отметили в Минздраве.
Домедицинская помощь при отравлении угарным газом
Если вы или ваши близкие подозреваете у себя отравление угарным газом, нужно:
- вызвать 103,
- выйти или вынести пострадавшего на свежий воздух,
- положить под голову подушку,
- расстегнуть воротник и пояс.
Лучшая помощь при отравлении угарным газом в медицинских условиях - длительное вдыхание кислорода.
Следует понимать: реакция на отравление угарным газом может развиться в течение очень короткого промежутка времени (даже несколько минут).
Как уберечься от отравления угарным газом:
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра.
- Для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения).
- Регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы.
- В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.
- Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
- Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.
- Установите прибор для определения концентрации угарного газа.
- Не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.
- Не используйте генератор или бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
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