"Полесье" в большинстве разгромно уступило "Фиорентине" в матче Лиги конференций (видео)

Житомирское Полесье в шаге от основного турнира Лиги конференций получило в соперники настоящего европейского гранда - итальянскую "Фиорентину". Первый поединок, который был номинально домашним для житомирцев, сенсации не принес.

Лига конференций, плей-офф раунд, 1-й матч

"Полесье" (Украина) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3

Голы: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Удаления: Кин (Ф), 44 (неспортивное поведение)

Детали матча

Итальянцы очень мощно стартовали, явно сделав ставку на быстрый гол. В защите житомирцев царила паника и все это быстро завершилось логическим взятием ворот.

Уже на 8-й минуте Кин, не встретив сопротивления защитников, сильно пробил по воротам. Мяч попал в стойку, затем в голкипера "Полесья" Кудрика и влетел в сетку. Официально автогол записали на вратаря житомирцев.

Футболисты украинского клуба явно не успевали за соперниками и действовали слишком хаотично. Но и при таких условиях могли сравнять счет. На 24-й минуте после навеса Леднева Филиппов бил головой в упор под левую стойку: но на воротах "Фиорентины" играет де Хеа, а не Кудрик, и он спас.

А затем итальянцы забили во второй раз. Назаренко потерял мяч и в результате атаки "фиалок" отличился Госенс.

Перед самым перерывом итальянский клуб оказался в меньшинстве. Сарапий потолкался с Кином, и тот отмахнулся локтем - прямая красная за неспортивное поведение.

Надежды, что "Полесье" после перерыва воплотит численное преимущество хоть во что-то не оправдались. Более того, житомирцы пропустили и третий гол, дав слишком много свободы Гудмундссону.

0:3 - и матч 28 августа во Флоренции превращается в формальность.