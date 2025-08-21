ua en ru
Боевая ничья "Шахтера" с "Серветтом": решающий матч Лиги конференций впереди

Четверг 21 августа 2025 22:54
Боевая ничья "Шахтера" с "Серветтом": решающий матч Лиги конференций впереди
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" провел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА против швейцарского "Серветта". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Лига конференций, плейоф раунд, 1-й матч

"Шахтер" - "Серветт" - 1:1

Первый тайм в пользу швейцарцев

Номинально домашний матч в польском Кракове "горняки" начали достаточно активно, однако уже на 8-й минуте швейцарцы открыли счет. Бурама Фомба воспользовался подачей с углового и пробил мимо Ризныка.

После пропущенного гола донетчане владели инициативой, создав несколько опасных моментов. Невертон и Алиссон имели возможности отличиться, но оборона "Серветта" действовала надежно.

Судаков и Матвиенко тоже пробивали по воротам, впрочем их удары не достигли цели. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.

Второй тайм

После перерыва наставник "Шахтера" провел замены - вместо Невертона на поле вышел Кевин.

Георгий Судаков, Алисон Бекер и Педро Энрике создавали моменты, но они были неточными или швейцарская оборона блокировала удары. На 60-й минуте травму получил Элиас, его заменил Валерий Бондаренко.

Вскоре "горняки" получили серию стандартов, Алисон заставил вратаря "Серветта" отбить мяч на угловой, Кевин заработал еще один, и давление росло.

На 73-й минуте "Шахтер" все же добился своего! После очередного розыгрыша углового Бондарь замкнул скидку Марлона Гомеса, сравняв счет в матче.

После забитого мяча "горняки" продолжали атаковать. На 75-й минуте команда нанесла несколько опасных ударов подряд, однако защитники "Серветта" оборонялись.

На 80-й минуте Кевин прорвался по флангу и выполнил подачу на Ферейру, но тот немного не дотянулся до мяча.

В концовке матча "Шахтер" имел еще несколько возможностей, в частности после удара Судакова на 88-й минуте, но голкипер "Серветта" сумел сохранить ворота.

Прогнозы букмекеров не оправдались

Перед игрой букмекеры отдавали явное преимущество "Шахтеру".

  • Победа "горняков" оценивалась коэффициентом 1.40,
  • успех "Серветта" - 7.30,
  • ничья - 4.65.

В итоге матч завершился именно тем результатом, который аналитики считали менее вероятным.

Ответный матч

Ответный матч между украинской и швейцарской командами состоится 28 августа в Женеве.

Для того чтобы "горняки" смогли выйти в групповой этап Лиги конференций, необходимо одержать победу в выездной встрече.

Также читайте об интересной истории противостояний "Шахтера" со швейцарскими командами.

Ранее мы писали о супербомбардире "Шахтера", который забил 6 голов в победном матче УПЛ.

