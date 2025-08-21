Боевая ничья "Шахтера" с "Серветтом": решающий матч Лиги конференций впереди
Донецкий "Шахтер" провел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА против швейцарского "Серветта". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
О результате матча сообщает РБК-Украина.
Лига конференций, плейоф раунд, 1-й матч
"Шахтер" - "Серветт" - 1:1
Первый тайм в пользу швейцарцев
Номинально домашний матч в польском Кракове "горняки" начали достаточно активно, однако уже на 8-й минуте швейцарцы открыли счет. Бурама Фомба воспользовался подачей с углового и пробил мимо Ризныка.
После пропущенного гола донетчане владели инициативой, создав несколько опасных моментов. Невертон и Алиссон имели возможности отличиться, но оборона "Серветта" действовала надежно.
Судаков и Матвиенко тоже пробивали по воротам, впрочем их удары не достигли цели. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.
Второй тайм
После перерыва наставник "Шахтера" провел замены - вместо Невертона на поле вышел Кевин.
Георгий Судаков, Алисон Бекер и Педро Энрике создавали моменты, но они были неточными или швейцарская оборона блокировала удары. На 60-й минуте травму получил Элиас, его заменил Валерий Бондаренко.
Вскоре "горняки" получили серию стандартов, Алисон заставил вратаря "Серветта" отбить мяч на угловой, Кевин заработал еще один, и давление росло.
На 73-й минуте "Шахтер" все же добился своего! После очередного розыгрыша углового Бондарь замкнул скидку Марлона Гомеса, сравняв счет в матче.
После забитого мяча "горняки" продолжали атаковать. На 75-й минуте команда нанесла несколько опасных ударов подряд, однако защитники "Серветта" оборонялись.
На 80-й минуте Кевин прорвался по флангу и выполнил подачу на Ферейру, но тот немного не дотянулся до мяча.
В концовке матча "Шахтер" имел еще несколько возможностей, в частности после удара Судакова на 88-й минуте, но голкипер "Серветта" сумел сохранить ворота.
Прогнозы букмекеров не оправдались
Перед игрой букмекеры отдавали явное преимущество "Шахтеру".
- Победа "горняков" оценивалась коэффициентом 1.40,
- успех "Серветта" - 7.30,
- ничья - 4.65.
В итоге матч завершился именно тем результатом, который аналитики считали менее вероятным.
Ответный матч
Ответный матч между украинской и швейцарской командами состоится 28 августа в Женеве.
Для того чтобы "горняки" смогли выйти в групповой этап Лиги конференций, необходимо одержать победу в выездной встрече.
Также читайте об интересной истории противостояний "Шахтера" со швейцарскими командами.
Ранее мы писали о супербомбардире "Шахтера", который забил 6 голов в победном матче УПЛ.