ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без сюрпризов по температуре, зато с дождями: каким был октябрь в Киеве

Киев, Понедельник 03 ноября 2025 17:10
UA EN RU
Без сюрпризов по температуре, зато с дождями: каким был октябрь в Киеве Метеорологи поделились итогами октября (фото: Любовь Калашникова/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Средняя температура воздуха в столице в октябре составила +8,6 градуса, что соответствует климатической норме. А вот осадков выпало 157% месячной нормы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Метеорологические итоги октября

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, самым холодным днем стало 22 октября, когда минимальная температура снизилась до +2 градуса. Теплее всего было 30 октября - столбики термометров поднялись до +15 градусов.

Также наибольшим теплом характеризовалась первая декада месяца, когда температура в течение нескольких дней держалась выше +10 градусов.

Метеорологи отмечают, что осадков в октябре выпало значительно больше нормы - на проспекте Науки зафиксировали 72 мм, или 157% месячной нормы.

Подытоживая, синоптики отметили: октябрь в Киеве был типичным по температуре, но существенно влажнее, чем обычно.

На зображенні може бути: карта та текст «CEPEAH! AO6OB TEMnEPAΤyPHΊ nИACyMKИ CepeAHR TemnepaTypa +8,6°C 8,6 MaKcиmym 15,0℃ 30 жoBTHR MiHiMyM +2,0°C 22 жoBTHR የየነትኤአስ 2እያ/2//0በተኤል npoФB3HEMA OSTEPSATORIN () ЖOBTEHb 2025 °C 12 ពយ្ក nиeлE 185 10 Kлb.cTb onaAиB 72,0 72,0MM MM 157,0 % Kлиm.Hopmи 8 2 Kи.ΪB»Среднесуточные температуры в Киеве (фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского/Facebook)

Добавим также, что по словам климатолога Анастасии Чигаревой, дальнейшие изменения климата приведут к увеличению интенсивности стихийных явлений, когда за день может выпасть месячная норма осадквов.

"В Украине мы уже наблюдаем такие явления. Несколько лет назад у нас был май с интенсивными осадками, которые нехарактерны для этого месяца. В прошлом году в июне в Киеве выпала несколько месячная норма осадков, в этом году тоже есть подобные случаи", - пояснила ученая.

Осень в Киеве осень в Киеве

В Киеве 24 сентября зафиксировали начало метеорологической осени. "Старт сезона" начался на неделю позже климатической нормы.

Началом осени считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха ниже 15 градусов тепла. История метеорологических наблюдений позволяет фиксировать рекорды. Ранее всего метеорологическая осень в Киеве наступила 25 августа 1993 года, а позже всего она началась 15 октября в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Жовтень Погода Погода в Киеве
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа