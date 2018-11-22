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На Ситника завели справу за приховування інформації про ділянку в Криму

Новини » Політика    22.11.2018 - 13:51
На Ситника завели справу за приховування інформації про ділянку в Криму
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Дії Ситника кваліфікували як декларування недостовірної інформації

Стосовно директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника завели кримінальну справу за приховування інформації про ділянку в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Генпрокуратури на запит нардепа Максима Полякова.

Повідомляється, що 26 жовтня Генеральна прокуратура внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про внесення Ситником недостовірних даних до декларації за 2017 рік. Крім того, розпочато розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

 

Фото: відповідь прокуратури на депутатський запит

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ситника подали в суд за приховування даних про землю в Севастополі. На початку листопада Окружний адміністративний суд Києва розглядав питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше РБК-Україна писало, що Ситнику загрожує кілька статей Кримінального кодексу, включаючи статтю, що регламентує відповідальність за службове підроблення. До цього він програв суд у справі про достовірність поданої в декларації інформації про доходи.

 

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