На Ситника завели справу за приховування інформації про ділянку в Криму

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Дії Ситника кваліфікували як декларування недостовірної інформації

Стосовно директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника завели кримінальну справу за приховування інформації про ділянку в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Генпрокуратури на запит нардепа Максима Полякова.

Повідомляється, що 26 жовтня Генеральна прокуратура внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про внесення Ситником недостовірних даних до декларації за 2017 рік. Крім того, розпочато розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Фото: відповідь прокуратури на депутатський запит

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ситника подали в суд за приховування даних про землю в Севастополі. На початку листопада Окружний адміністративний суд Києва розглядав питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше РБК-Україна писало, що Ситнику загрожує кілька статей Кримінального кодексу, включаючи статтю, що регламентує відповідальність за службове підроблення. До цього він програв суд у справі про достовірність поданої в декларації інформації про доходи.