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Ситнику загрожує кілька статей Кримінального кодексу, - джерела

Новини » Політика    08.11.2018 - 10:18
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

У ГПУ заперечують існування провадження щодо Ситника

Директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника можуть притягнути до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "У пошуках великої риби": що правоохоронці можуть пред'явити Артему Ситнику та Мирославу Продану".

Відзначимо, за інформацією РБК-Україна, Ситнику загрожує кілька статей Кримінального кодексу, включаючи статтю, що регламентує відповідальність за службове підроблення. Відзначимо, минулого тижня він програв суд у справі про достовірність поданої в декларації інформації про доходи.

Мова йде про недостовірну інформацію у деклараціях за 2015, 2016, 2017 роки, в яких Ситник не вказав право власності на земельну ділянку в Севастополі і доходи від її продажу. За даними РБК-Україна, провадження за даними фактами є і в правоохоронних органах. Офіційно і навіть неофіційно його існування в керівництві ГПУ заперечують, але минулого тижня за цим провадженням було прийнято рішення суду, яке дає доступ до пошти директора НАБУ і його дружини. Слідчі дії веде поліція, а спостерігає за цим профільний департамент ГПУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Ситника подали в суд за приховування даних про землю в Севастополі. Окружний адміністративний суд Києва розглядає питання про відкриття провадження у цій справі.

Зазначимо, раніше Ситник допустив арешти в антикорупційних органах перед виборами.

 

 

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