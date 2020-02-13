Ситник назвав число справ, які розслідує НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що станом на зараз у провадження відомства знаходиться більше 900 кримінальних проваджень. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, на засіданні антикорупційного комітету ВР Ситник представив звіт про діяльність очолюваного ним органу протягом попередніх шести місяців (ІІ півріччя 2019 року).

"З початку 2020 року вже зареєстровано 93 провадження, повідомлено 309 особам про підозру і три справи скеровано до суду… Наразі в провадженні Національного бюро знаходиться більше 900 кримінальних проваджень. Щодо 438 обвинувачених справи вже скеровані до суду", - розповів директор бюро.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань запобігання та протидії корупції у четвер, 13 лютого, під час свого засідання заслухав звіт директора НАБУ Артема Ситника.

Він відзначав, що всього у справах, які зараз перебувають у провадженні НАБУ, розслідується понад 220 мільйонів гривень збитків.

Так, в Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Як писало РБК-Україна раніше, Ситник заявив, що піде у відставку, коли усвідомлює, що виконав свою місію. Глава НАБУ нагадав, що у нього немає права переобрання і "рано чи пізно ця історія завершиться".