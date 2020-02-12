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Ситник назвав умову для своєї відставки

Новини » Політика     12.02.2020 - 09:43
Ситник назвав умову для своєї відставки
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Глава НАБУ нагадав, що у нього немає права переобрання

Голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що піде у відставку, коли усвідомить, що виконав свою місію. Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

Крім того, глава НАБУ нагадав, що у нього немає права переобрання і "рано чи пізно ця історія завершиться".

"Я піду тоді, коли усвідомлю, що виконав свою місію. На сьогоднішній день вона не виконана. Дії опонентів в чомусь мотивують, тому що є розуміння, що ми на правильному шляху", - зауважив Ситник.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань.

Зазначимо, посли країн "Великої сімки" (G7) заявили, що призначення і звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинно відбуватися відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді та був визнаний винним у корупції.

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