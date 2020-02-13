Сытник назвал число дел, которые расследует НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что по состоянию на сейчас в производство ведомства находится более 900 уголовных производств. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, на заседании антикоррупционного комитета ВР Сытник представил отчет о деятельности возглавляемого им органа в течение предыдущих шести месяцев (II полугодие 2019 года).

"С начала 2020 года уже зарегистрировано 93 производства, сообщается 309 лицам о подозрении и три дела направлены в суд... Сейчас в производстве Национального бюро находится более 900 уголовных производств. По 438 обвиняемым дела уже направлены в суд", - рассказал директор бюро.

Напомним, комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в четверг, 13 февраля, во время своего заседания заслушал отчет директора НАБУ Артема Сытника.

Он отмечал, что всего по делам, которые сейчас находятся в производстве НАБУ, расследуется более чем 220 миллионов гривен убытков.

Так, в Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Как писало РБК-Украина ранее, Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что выполнил свою миссию. Глава НАБУ напомнил, что у него нет права переизбрания и "рано или поздно эта история завершится".