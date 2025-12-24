На Сочельник и Рождество ударят морозы: синоптик рассказала, когда в Украину придет снег

Сочельник и Рождество в Украине пройдут с морозной погодой. 24-25 декабря в страну поступит холодная воздушная масса арктического происхождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее прогнозу, в ночные часы температура воздуха снизится до -12 градусов, днем столбики термометров будут показывать до -7 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.
В Киеве на Сочельник и Рождество будет сухо, однако морозно: ночью от -8 до -10 градусов, днем от -3 до -5 градусов.
Синоптик также предостерегает, что из-за морозной погоды на дорогах и тротуарах будет скользко.
В то же время уже с 26 декабря в Украине ожидается потепление, а также возвращение осадков - снег придет вместе с порывистым ветром.
Ранее мы писали, что в начале недели в Украине ожидается относительно умеренная погода. Однако уже ближе к пятнице следует ожидать значительное похолодание.
Подробно о том, где на Рождество до -12 градусов и чего ждать от погоды в Украине дальше - читайте в материале РБК-Украина.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.