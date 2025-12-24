На Сочельник и Рождество ударят морозы: синоптик рассказала, когда в Украину придет снег

По ее прогнозу, в ночные часы температура воздуха снизится до -12 градусов, днем столбики термометров будут показывать до -7 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

В Киеве на Сочельник и Рождество будет сухо, однако морозно: ночью от -8 до -10 градусов, днем от -3 до -5 градусов.

Синоптик также предостерегает, что из-за морозной погоды на дорогах и тротуарах будет скользко.

В то же время уже с 26 декабря в Украине ожидается потепление, а также возвращение осадков - снег придет вместе с порывистым ветром.

