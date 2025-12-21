Морозы на Рождество и снегопады: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)
Начало недели в Украине ожидается относительно умеренная погода. Однако уже ближе к пятнице следует ожидать значительное похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 22 декабря, на севере Украины будет преобладать снежная погода. На остальных территориях возможно не большое прояснение.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -1 до +3 градусов;
- в восточных областях - от -1 до +2 градусов;
- в центральных областях - от -1 до +3 градусов;
- в южных областях - от +2 до +7 градусов;
- в западных областях - от -1 до +4 градусов.
Во вторник, 23 декабря, будет снежить уже в западных регионах страны. А вот на севере, юге, центре и востоке - прояснения.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -1 до +1 градусов;
- в восточных областях - от -2 до +2 градусов;
- в центральных областях - от -1 до +1градусов;
- в южных областях - от 0...+5 градусов;
- в западных областях - от -1 до +5 градусов.
В среду, 24 декабря, облачность прогнозируется в западных и центральных областях. Там также вероятны снегопады. А вот на востоке будет солнечно. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется значительное похолодание.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -6 до -9 градусов;
- в восточных областях - от -3 до -9 градусов;
- в центральных областях - от -4 до +1 градусов;
- в южных областях - от -2 до +4 градусов;
- в западных областях - от -4 до +5 градусов.
В четверг, 25 декабря, в Украине - преимущественно солнечная погода. Несмотря на это - в большинстве областей морозы усилятся.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -10 до -2 градусов;
- в восточных областях - от -13 до -4 градусов;
- в центральных областях - от -2 до -8 градусов;
- в южных областях - от -6 до -1 градусов;
- в западных областях - от -1 до +5 градусов.
В пятницу, 26 декабря, в большинстве областей прогнозируется облачная, местами с прояснением погода. Но на востоке прогозуються снегопады.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -2 до -8 градусов;
- в восточных областях - от -4 до -8 градусов;
- в центральных областях - от -2 до -7 градусов;
- в южных областях - от -1 до -6 градусов;
- в западных областях - от -1 до +5 градусов.
