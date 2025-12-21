Морозы на Рождество и снегопады: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Начало недели в Украине ожидается относительно умеренная погода. Однако уже ближе к пятнице следует ожидать значительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 22 декабря, на севере Украины будет преобладать снежная погода. На остальных территориях возможно не большое прояснение.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -1 до +3 градусов;

в восточных областях - от -1 до +2 градусов;

в центральных областях - от -1 до +3 градусов;

в южных областях - от +2 до +7 градусов;

в западных областях - от -1 до +4 градусов.

Во вторник, 23 декабря, будет снежить уже в западных регионах страны. А вот на севере, юге, центре и востоке - прояснения.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -1 до +1 градусов;

в восточных областях - от -2 до +2 градусов;

в центральных областях - от -1 до +1градусов;

в южных областях - от 0...+5 градусов;

в западных областях - от -1 до +5 градусов.

В среду, 24 декабря, облачность прогнозируется в западных и центральных областях. Там также вероятны снегопады. А вот на востоке будет солнечно. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется значительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -6 до -9 градусов;

в восточных областях - от -3 до -9 градусов;

в центральных областях - от -4 до +1 градусов;

в южных областях - от -2 до +4 градусов;

в западных областях - от -4 до +5 градусов.

В четверг, 25 декабря, в Украине - преимущественно солнечная погода. Несмотря на это - в большинстве областей морозы усилятся.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -10 до -2 градусов;

в восточных областях - от -13 до -4 градусов;

в центральных областях - от -2 до -8 градусов;

в южных областях - от -6 до -1 градусов;

в западных областях - от -1 до +5 градусов.

В пятницу, 26 декабря, в большинстве областей прогнозируется облачная, местами с прояснением погода. Но на востоке прогозуються снегопады.

Столбики термометров днем покажут: