UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Святвечір і Різдво вдарять морози: синоптик розповіла, коли в Україну прийде сніг

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 24 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Святвечір та Різдво в Україні пройдуть із морозною погодою. 24-25 грудня до країни надійде холодна повітряна маса арктичного походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, у нічні години температура повітря знизиться до -12 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть до -7 градусів. Опадів у ці дні не очікується.

У Києві на Святвечір та Різдво буде сухо, проте морозно: вночі від -8 до -10 градусів, удень від -3 до -5 градусів.

Синоптик також застерігає, що через морозну погоду на дорогах і тротуарах буде слизько.

Водночас вже з 26 грудня в Україні очікується потепління, а також повернення опадів - сніг прийде разом із поривчастим вітром.

Раніше ми писали, що на початку тижня в Україні очікується відносно помірна погода. Однак вже ближче до п'ятниці слід очікувати значне похолодання.

Детально про те, де на Різдво до -12 градусів і чого чекати від погоди в Україні далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніРіздвоСнігопад