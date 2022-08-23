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В Україні позбавлятимуть опіки над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 16:28
В Україні позбавлятимуть опіки над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації Фото: в Україні позбавлятимуть опіки за відмову від обов'язкової евакуації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні позбавлятимуть батьківського піклування над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабміном передбачено, що у разі, якщо особи, які замінюють батьків, відмовилися від обов'язкової евакуації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опіка чи піклування над такими дітьми припиняється.

Нове розпорядження стосується, в тому числі і дітей, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також які влаштовані в сім'ї патронатних вихователів.

Також, згідно з новою постановою, договори про прийняття таких дітей до прийомних сімей, Про організацію діяльності дитячих будинків сімейного типу, про патронат над дитиною підлягають розірванню в односторонньому порядку.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області. Президент Володимир Зеленський також особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.

Раніше повідомлялося, що станом на 15 серпня з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вивезли понад 5 тисяч осіб. Всього з підконтрольної Україні території регіону вивезли три чверті населення.

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