Як евакуюватися з Донецької області: алгоритм дій

Евакуація громадян з Донецької області повинна пройти злагоджено і чітко. У Мінреінтеграції вже завершили організацію логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Так, для людей, які планують евакуюватися, опублікований алгоритм дій:

Звернутися на гарячі лінії Донецької військово-цивільної адміністрації або скористатися відповідними чат-ботами; На підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратися і довезуть до місця евакуації; Відправлення з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається поїздами та автобусами; Під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО; Після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

У міністерстві запевнили, що всім громадянам, які евакуюються, нададуть допомогу.

При цьому там зазначили, що примушувати евакуюватися нікого не будуть. Однак громадяни, які відмовляться від виїзду в безпечні регіони, беруть персональну відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей.