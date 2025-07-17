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Эффект Трампа: Coca-Cola будет добавлять в напитки настоящий тростниковый сахар

Четверг 17 июля 2025 01:25
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Эффект Трампа: Coca-Cola будет добавлять в напитки настоящий тростниковый сахар Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил компанию Coca-Cola использовать в напитках настоящий тростниковый сахар, а не его заменитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что разговаривал с Coca-Cola о том, чтобы "использовать НАСТОЯЩИЙ тростниковый сахар в напитках компании в Соединенных Штатах, и они согласились это сделать".

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решение в Coca-Cola. Это будет очень хорошее решение с их стороны - вы это увидите. Это просто лучше!" - написал президент США.

Эффект Трампа: Coca-Cola будет добавлять в напитки настоящий тростниковый сахар

Напомним, в январе этого года европейское подразделение Coca-Cola отозвало напитки в шести странах Европы из-за высокого уровня хлората, который потенциально вреден для здоровья.

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.
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