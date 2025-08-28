ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Праздник 28 августа: приметы, запреты и именины этого дня

Четверг 28 августа 2025 05:40
UA EN RU
Праздник 28 августа: приметы, запреты и именины этого дня Какой церковный праздник 28 августа и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 28 августа, православная церковь чтит память преподобного Моисея Мурина (Черного) и святой мученицы царицы Шушаник, а также вспоминает пророчицу Анну и праведного царя Иезекию. В Киево-Печерской лавре в этот день чествуют Собор святых отцов Дальних пещер.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 28 августа, какие существуют запреты, приметы и традиции в этот день, и кого нужно поздравить с Днем ангела.

Церковный праздник 28 августа

Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. До монашества он был разбойником, но после искреннего раскаяния стал монахом и подвижником. Моисей принял мученическую смерть от рук варваров вместе с другими монахами. Его жизненный путь - пример того, что даже самый большой грешник может измениться.

Святая Шушаник (Сусанна) Грузинская - царица Ранская, жившая в V веке. Она пострадала от собственного мужа-царя за отказ отречься от христианской веры. Шушаник приняла мученическую смерть и стала символом женской стойкости и верности.

Пророчица Анна, дочь Фануила, упоминается в Евангелии. Именно она в Иерусалимском храме встретила младенца Иисуса Христа и первой признала в нем Мессию.

Праведный царь Иезекия Иудейский правил в VII веке до н. э. Он отверг идолопоклонство, восстановил богослужение и стал примером мудрого правителя, который положился на Бога.

Также в этот день отмечается Собор святых Киево-Печерской лавры в Дальних пещерах, а еще - перенесение мощей преподобного Иова Почаевского, которое произошло в 1659 году.

Что нельзя делать 28 августа

  • Ссориться и конфликтовать - считалось, что этот день следует провести в мире.
  • Давать или брать деньги в долг - может навлечь финансовые трудности.
  • Начинать большие дела или делать дорогие покупки - они не принесут успеха.
  • Злоупотреблять алкоголем или едой - день скорее для сдержанности и вдумчивости.
  • Обговаривать других - по поверьям, это может вернуться к человеку бедой.
  • Нельзя проявлять злость, скупость, отчаяние и отказывать тем, кто просит о помощи.
  • Нельзя в этот день давать клятв и обещаний - их будет трудно выполнить
  • Не стоит тратить последние деньги - это привлечет бедность
  • В народе в этот день советуют не свататься и не венчаться - брак будет недолговечным
  • Женщинам запрещено тяжело работать и стоит посвятить этот день духовному развитию

Традиции 28 августа

В народе этот день считали благоприятным для покаяния и примирения, духовного очищения и укрепления веры - символически вспоминали путь Моисея Черного, который из грешника стал святым.

Хозяйки выпекали хлеб из нового урожая, делились им с соседями и нуждающимися.

В молитвах обращались к святой Шушаник с просьбой дать силы отстаивать правду и не изменять собственным убеждениям.

Также в этот день молятся святой Анне, которую называют покровительницей девушек, вдов, монахинь и младенцев. У нее просят здоровья для больных детей, помочь утолить грусть и избавить от бед и душевных страданий.

В этот день вспоминали об умерших, посещая кладбища и зажигая свечи.

Народные приметы на 28 августа

  • Ясный и теплый день - к хорошей осени.
  • Если выпала обильная роса - будет дождливая осень.
  • Много паутины в поле - жди ранней холодной зимы.
  • Яркие звезды вечером - будет урожай на грибы.
  • Если день жаркий и сухой - осень будет затяжной и теплой.
  • Гроза в этот день - к теплой осени.
  • Пожелтевшие листья на берегу - в лесу много опят.

У кого День ангела 28 августа

Именины в этот день празднуют:

  • Анна
  • Моисей
  • Иов (Иов)
  • Иезекия
  • Сусанна (Шушаник)

Другие праздники 28 августа

  • Международный день каберне
  • День галстука-бабочки
  • Праздник Обжинки

Вас может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: церковный календарь, ПЦУ, DayToday

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине ПЦУ Церковный календарь Традиции Приметы День ангела
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы