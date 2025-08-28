Праздник 28 августа: приметы, запреты и именины этого дня
Сегодня, 28 августа, православная церковь чтит память преподобного Моисея Мурина (Черного) и святой мученицы царицы Шушаник, а также вспоминает пророчицу Анну и праведного царя Иезекию. В Киево-Печерской лавре в этот день чествуют Собор святых отцов Дальних пещер.
Церковный праздник 28 августа
Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. До монашества он был разбойником, но после искреннего раскаяния стал монахом и подвижником. Моисей принял мученическую смерть от рук варваров вместе с другими монахами. Его жизненный путь - пример того, что даже самый большой грешник может измениться.
Святая Шушаник (Сусанна) Грузинская - царица Ранская, жившая в V веке. Она пострадала от собственного мужа-царя за отказ отречься от христианской веры. Шушаник приняла мученическую смерть и стала символом женской стойкости и верности.
Пророчица Анна, дочь Фануила, упоминается в Евангелии. Именно она в Иерусалимском храме встретила младенца Иисуса Христа и первой признала в нем Мессию.
Праведный царь Иезекия Иудейский правил в VII веке до н. э. Он отверг идолопоклонство, восстановил богослужение и стал примером мудрого правителя, который положился на Бога.
Также в этот день отмечается Собор святых Киево-Печерской лавры в Дальних пещерах, а еще - перенесение мощей преподобного Иова Почаевского, которое произошло в 1659 году.
Что нельзя делать 28 августа
- Ссориться и конфликтовать - считалось, что этот день следует провести в мире.
- Давать или брать деньги в долг - может навлечь финансовые трудности.
- Начинать большие дела или делать дорогие покупки - они не принесут успеха.
- Злоупотреблять алкоголем или едой - день скорее для сдержанности и вдумчивости.
- Обговаривать других - по поверьям, это может вернуться к человеку бедой.
- Нельзя проявлять злость, скупость, отчаяние и отказывать тем, кто просит о помощи.
- Нельзя в этот день давать клятв и обещаний - их будет трудно выполнить
- Не стоит тратить последние деньги - это привлечет бедность
- В народе в этот день советуют не свататься и не венчаться - брак будет недолговечным
- Женщинам запрещено тяжело работать и стоит посвятить этот день духовному развитию
Традиции 28 августа
В народе этот день считали благоприятным для покаяния и примирения, духовного очищения и укрепления веры - символически вспоминали путь Моисея Черного, который из грешника стал святым.
Хозяйки выпекали хлеб из нового урожая, делились им с соседями и нуждающимися.
В молитвах обращались к святой Шушаник с просьбой дать силы отстаивать правду и не изменять собственным убеждениям.
Также в этот день молятся святой Анне, которую называют покровительницей девушек, вдов, монахинь и младенцев. У нее просят здоровья для больных детей, помочь утолить грусть и избавить от бед и душевных страданий.
В этот день вспоминали об умерших, посещая кладбища и зажигая свечи.
Народные приметы на 28 августа
- Ясный и теплый день - к хорошей осени.
- Если выпала обильная роса - будет дождливая осень.
- Много паутины в поле - жди ранней холодной зимы.
- Яркие звезды вечером - будет урожай на грибы.
- Если день жаркий и сухой - осень будет затяжной и теплой.
- Гроза в этот день - к теплой осени.
- Пожелтевшие листья на берегу - в лесу много опят.
У кого День ангела 28 августа
Именины в этот день празднуют:
- Анна
- Моисей
- Иов (Иов)
- Иезекия
- Сусанна (Шушаник)
Другие праздники 28 августа
- Международный день каберне
- День галстука-бабочки
- Праздник Обжинки
