Свято 28 серпня: прикмети, заборони та іменини цього дня
Сьогодні, 28 серпня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Мойсея Мурина (Чорного) та святої мучениці цариці Шушанік, а також згадує пророчицю Анну та праведного царя Єзекію. У Києво-Печерській лаврі цього дня вшановують Собор святих отців Дальніх печер.
РБК-Україна розповідає, яке свято 28 серпня, які існують заборони, прикмети та традиції в цей день, і кого потрібно привітати з Днем ангела.
Церковне свято 28 серпня
Преподобний Мойсей Мурин жив у IV столітті в Єгипті. До чернецтва він був розбійником, але після щирого каяття став ченцем і подвижником. Мойсей прийняв мученицьку смерть від рук варварів разом з іншими монахами. Його життєвий шлях - приклад того, що навіть найбільший грішник може змінитися.
Свята Шушанік (Сусанна) Грузинська - цариця Ранська, яка жила у V столітті. Вона постраждала від власного чоловіка-царя за відмову зректися християнської віри. Шушанік прийняла мученицьку смерть і стала символом жіночої стійкості та вірності.
Пророчиця Анна, дочка Фануїла, згадується в Євангелії. Саме вона в Єрусалимському храмі зустріла немовля Ісуса Христа та першою визнала у ньому Месію.
Праведний цар Єзекія Юдейський правив у VII столітті до н. е. Він відкинув ідолопоклонство, відновив богослужіння та став прикладом мудрого правителя, що поклався на Бога.
Також цього дня відзначається Собор святих Києво-Печерської лаври в Дальних печерах, а ще - перенесення мощей преподобного Іова Почаївського, яке сталося у 1659 році.
Що не можна робити 28 серпня
- Сваритися та конфліктувати - вважалося, що цей день слід провести у мирі.
- Давати чи брати гроші у борг - може накликати фінансові труднощі.
- Починати великі справи чи робити дорогі покупки - вони не принесуть успіху.
- Зловживати алкоголем чи їжею - день радше для стриманості та вдумливості.
- Обмовляти інших - за повір'ями, це може повернутися до людини бідою.
- Не можна виказувати злість, скупість, відчай і відмовляти тим, хто просить про допомогу.
- Не можна у цей день давати присягань та обіцянок - їх буде важко виконати
- Не варто витрачати останні гроші - це притягне бідність
- У народі в цей день радять не свататися та не вінчатися - шлюб буде недовговічним
- Жінкам заборонено важко працювати й варто присвятити цей день духовному розвитку
Традиції 28 серпня
У народі цей день вважали сприятливим для покаяння та примирення, духовного очищення та зміцнення віри - символічно згадували шлях Мойсея Чорного, який з грішника став святим.
Господині випікали хліб із нового врожаю, ділилися ним із сусідами та нужденними.
У молитвах зверталися до святої Шушанік із проханням дати сили відстоювати правду та не зраджувати власних переконань.
Також у цей день моляться до святої Анни, яку називають покровителькою дівчат, вдів, черниць та немовлят. У неї просять здоров'я для хворих дітей, допомогти втамувати смуток і позбавити від бід та душевних страждань.
У цей день згадували про померлих, відвідуючи кладовища та запалюючи свічки.
Народні прикмети на 28 серпня
- Ясний і теплий день - до гарної осені.
- Якщо випала рясна роса - буде дощова осінь.
- Багато павутини в полі - чекай ранньої холодної зими.
- Яскраві зорі ввечері - буде врожай на гриби.
- Якщо день спекотний і сухий - осінь буде затяжною і теплою.
- Гроза в цей день - до теплої осені
- Пожовкле листя на березі - у лісі багато опеньок
У кого День ангела 28 серпня
Іменини цього дня святкують:
- Анна
- Мойсей
- Іов (Йов)
- Єзекія
- Сусанна (Шушанік)
Інші свята 28 серпня
- Міжнародний день каберне
- День краватки-метелика
- Свято Обжинки
Вас може зацікавити:
- Коли у 2025 році українці будуть святкувати Різдво Пресвятої Богородиці
- Як українські свята пережили заборону радянською владою та репресії
- Для чого продукти освячують у церквах та що з ними потім робити
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: церковний календар, ПЦУ, DayToday