Новая дата Рождества Пресвятой Богородицы 2025: когда празднуют по новому календарю

Рождество Пресвятой Богородицы - один из главных праздников для православных верующих. С 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты большинства праздников сместились.

РБК-Украина рассказывает, когда надо отмечать один из двенадцати крупнейших христианских праздников, который чтит рождение Девы Марии.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2025 год

Ранее, по старому юлианскому календарю, праздник приходился на 21 сентября. Переход на новый календарь, который начался в сентябре 2023 года, сместил даты неподвижных праздников на 13 дней назад.

Таким образом, в 2025 году Рождество Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать 8 сентября.

В этом году праздник выпадает на понедельник, что для многих станет хорошим поводом начать неделю с добрых дел.

Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Рождество Пресвятой Богородицы, также известное как Вторая Пречистая, посвящено рождению Девы Марии у праведных Иоакима и Анны.

По церковному преданию, они долго не имели детей и в зрелом возрасте вымолили у Бога рождение дочери, которая стала матерью Иисуса Христа.

В этот день принято посещать храмы, молиться за здоровье и благополучие семьи.

Поскольку Дева Мария считается покровительницей материнства, женщины, которые не имеют детей, традиционно молятся о рождении ребенка.

По древним обычаям, также принято помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.

Особое внимание уделяется семейным ценностям. Считается, что этот день лучше провести в кругу родных, накрыть праздничный стол, но не устраивать шумных гуляний.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

На Рождество Пресвятой Богородицы, как и на другие большие церковные праздники, не рекомендуется:

Ссориться и выяснять отношения. День следует провести в мире и согласии с близкими. Ругань и негативные эмоции считаются большим грехом.

День следует провести в мире и согласии с близкими. Ругань и негативные эмоции считаются большим грехом. Заниматься тяжелым физическим трудом. Этот запрет касается уборки, работы на огороде, шитья, стирки и другой работы, требующей больших физических усилий.

Этот запрет касается уборки, работы на огороде, шитья, стирки и другой работы, требующей больших физических усилий. Стричься и мыть голову. Считается, что в большие праздники нельзя выполнять любые парикмахерские манипуляции.

Считается, что в большие праздники нельзя выполнять любые парикмахерские манипуляции. Участвовать в шумных гуляниях. Лучше провести этот день в кругу семьи, посетить церковь и помолиться.

Лучше провести этот день в кругу семьи, посетить церковь и помолиться. Отказывать в помощи. Издавна считалось, что в этот праздник нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Добрые поступки очищают душу и приносят благословение.

Молитва к Пресвятой Богородице

О Пресвятая Владычица Богородица! Ты выше всех ангелов и архангелов и всего творения честнее. Ты помощница обиженных, отчаявшихся надежда, убогих заступница, огорченных утешение, изголодавшихся кормилица, нагих одеяние, недужных исцеление, грешных спасение, всех христиан помощь и защита.

О всемилостивая Владычица, Дева Богородица, милостью Твоей спаси и помилуй и ризою Твоею честной защити всех христиан православных. И умоли, пречистая Владычица, Христа Бога нашего, чтобы укрепил Он нас силою Своею с неба на невидимых и видимых врагов наших.

О всемилостивая Владычица Богородица! Подними нас из бездны греховной и избавь от голода, мора, землетрясения и наводнения, огня и меча, от нападения вражеского и междоусобицы, от внезапной смерти, от воздуха губительного, от поветрия смертоносного и от всякого бедствия.

Подай, пречистая Владычица, мир и здравие рабам Твоим (имена) и всем православным христианам, и просвети им во спасение ум и очи сердечные, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ибо власть Его благословенна и препрославлена, с Безначальным Его Отцом и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и во всякое время, и во веки веков. Аминь.