ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить объемную шубу и выглядеть дорого: пример от бывшей Тищенко

Вторник 30 декабря 2025 15:03
UA EN RU
Как носить объемную шубу и выглядеть дорого: пример от бывшей Тищенко Алла Барановская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена Николая Тищенко, бизнесвумен и блогер Алла Барановская, продемонстрировала, как совместить роскошь и комфорт в городском образе. Центральным элементом "лука" стала шуба из экомеха, которую она дополнила базовыми джинсами и элегантными аксессуарами, создав стильный и сбалансированный образ.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Барановская

Главный акцент - шуба из экомеха

Центральным элементом образа стала объемная шуба рыжего цвета, имитирующая мех лисы. Модель имеет массивный воротник и широкие рукава, что создает выраженный объемный силуэт.

Насыщенный рыжий оттенок добавляет образу теплоты и статусности, выделяя его на фоне сдержанного городского окружения.

При этом выбор экомеха подчеркивает этичный подход к моде: роскошный вид сочетается с ответственностью перед природой.

Как носить объемную шубу и выглядеть дорого: пример от бывшей ТищенкоАлла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Детали и аксессуары

Барановская удачно дополнила шубу классическими элементами, которые делают образ сбалансированным и завершенным.

Большая стеганая сумка Chanel из лакированной кожи и узнаваемым логотипом добавляет луку элегантности, а массивные солнцезащитные очки в стиле авиаторов усиливают эффект luxury lifestyle.

Черные кожаные перчатки добавляют практичности и строгости, а базовые светло-голубые джинсы и остроносые черные ботильоны визуально удлиняют силуэт, не перегружая образ.

Как носить объемную шубу и выглядеть дорого: пример от бывшей ТищенкоБывшая Тищенко показала тренды зимы 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

Бьюти-образ

Прическа в виде гладкого низкого пучка позволяет сконцентрировать внимание на массивном воротнике шубы и лице. Сдержанный макияж в нюдовых тонах подчеркивает естественную красоту, не отвлекая от главного элемента "лука".

Как носить объемную шубу и выглядеть дорого: пример от бывшей ТищенкоБарановская показала, как носить шубу из эко-меха (фото: instagram.com/allabonya)

Стиль

Образ Аллы Барановской выглядит дорого, сбалансировано и современно. Это наглядный пример того, как носить объемную шубу в городской среде, сочетая ее с простыми базовыми вещами, такими как джинсы и классическая обувь.

"Лук" демонстрирует, что тренд Mob Wife не обязательно означает чрезмерность - правильный выбор цвета, фактуры и аксессуаров позволяет выглядеть стильно и гармонично.

Как носить объемную шубу и выглядеть дорого: пример от бывшей ТищенкоБарановская задает тренды (фото: instagram.com/allabonya)

Хотите узнать о главных модных трендах на 2026 год? Смотрите подробный гид от стилиста в сюжете РБК-Украина LIFE.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем