СЗР відсторонила брата судді Вовка після затримання детективами НАБУ

Служба зовнішньої розвідки відсторонила брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка після того, як його затримали детективи НАБУ (Національного антикорупційного бюро). Це адвокат Юрій Зонтов.
Факт роботи брата Вовка в Службі зовнішньої розвідки РБК-Україна підтвердило джерело в антикорупційних органах.
За словами джерела, Юрій Зонтов доводиться братом Павлу Вовку і працює в Службі зовнішньої розвідки.
У той же час СЗР на своїй сторінці у Facebook повідомила, що сприяє НАБУ в розслідуванні причетності свого співробітника до корупції. Але в службі підкреслюють, що затримання не пов'язане з його роботою в СЗР.
"Відзначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов'язків у розвідувальному органі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ кілька годин проводило обшуки в ОАСК у справі про корупцію, до якої, за даними слідства, причетний Юрій Зонтов.
Його з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 000 доларів хабара судді. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.
Сьогодні Зонтову оголосили підозру в корупції.