СЗР відсторонила брата судді Вовка після затримання детективами НАБУ

Служба зовнішньої розвідки відсторонила брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка після того, як його затримали детективи НАБУ (Національного антикорупційного бюро). Це адвокат Юрій Зонтов.

За словами джерела, Юрій Зонтов доводиться братом Павлу Вовку і працює в Службі зовнішньої розвідки.

У той же час СЗР на своїй сторінці у Facebook повідомила, що сприяє НАБУ в розслідуванні причетності свого співробітника до корупції. Але в службі підкреслюють, що затримання не пов'язане з його роботою в СЗР.

"Відзначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов'язків у розвідувальному органі", - йдеться в повідомленні.