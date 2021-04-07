Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК Вовка
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови ОАСК Павла Вовка - Юрію. Його разом зі спільником затримали сьогодні на хабарі суддям Окружного адміністративного суду.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
В одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів:
- 80 тисяч доларів (частина неправомірної вигоди),
- 3 мільйони 700 тисяч доларів США,
- 840 тисяч євро,
- 20 тисяч фунтів стерлінгів,
- 230 тисяч гривень.
"Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних", - написала Венедіктова.
Нагадаємо, НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка. Це відбулось вчора.