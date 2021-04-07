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СВР отстранила брата судьи Вовка после задержания детективами НАБУ

Автор: Олег Черныш

Служба внешней разведки отстранила брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка после того, как его задержали детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро). Это адвокат Юрий Зонтов.

Факт работы брата Вовка в Службе внешней разведки РБК-Украина подтвердил источник в антикоррупционных органах.

По словам источника, Юрий Зонтов приходится братом Павлу Вовку и работает в Службе внешней разведки.

В то же время СВР на своей странице в Facebook сообщила, что способствует НАБУ в расследовании причастности своего сотрудника к коррупции. Но в службе подчеркивают, что задержание не связано с его работой в СВР.

"Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ несколько часов проводило обыски в ОАСК по делу о коррупции, в которой, по данным следствия, замешан Юрий Зонтов.

Его с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 000 долларов взятки судье. В ходе обысков у них изъяли большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Сегодня Зонтову объявили подозрение в коррупции.

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