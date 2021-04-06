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НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Причетний родич Вовка

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 14:33
НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Причетний родич Вовка Фото: глава ОАСК Павло Вовк (facebook Павла Вовка)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить нові обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. На цей раз обшуки пов'язані з близьким родичем голови суду Павла Вовка.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ Facebook.

Повідомляється, що антикорупційні органи викрили "на гарячому" двох адвокатів. За даними слідства, вони за 100 000 доларів обіцяли через голову ОАСК Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів, щоб той виніс потрібне рішення за позовом підприємства.

"Детективи НАБУ проводять обшуки в приміщенні суду за місцем проживання адвокатів. Один з них є близьким родичем глави ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити огляду на таємницю слідства", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про обшуки підтверджує і сам Павло Вовк. У той же час він не говорить про те, що у справі фігурує його близький родич. За інформацією колишнього нардепа Сергія Лещенка, цим викритим адвокатом є брат Вовка Юрій Зонтов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.

Суд у цій справі дозволив примусовий привід Вовка на обрання запобіжного заходу, але його не можуть доставити на засідання через суддівський імунітет.

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