НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Причетний родич Вовка
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить нові обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. На цей раз обшуки пов'язані з близьким родичем голови суду Павла Вовка.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ Facebook.
Повідомляється, що антикорупційні органи викрили "на гарячому" двох адвокатів. За даними слідства, вони за 100 000 доларів обіцяли через голову ОАСК Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів, щоб той виніс потрібне рішення за позовом підприємства.
"Детективи НАБУ проводять обшуки в приміщенні суду за місцем проживання адвокатів. Один з них є близьким родичем глави ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити огляду на таємницю слідства", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про обшуки підтверджує і сам Павло Вовк. У той же час він не говорить про те, що у справі фігурує його близький родич. За інформацією колишнього нардепа Сергія Лещенка, цим викритим адвокатом є брат Вовка Юрій Зонтов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.
Суд у цій справі дозволив примусовий привід Вовка на обрання запобіжного заходу, але його не можуть доставити на засідання через суддівський імунітет.