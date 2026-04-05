Мировой рынок нефти под угрозой: ОПЕК+ идет на радикальные шаги из-за войны

Страны ОПЕК+ приняли решение о повторном увеличении добычи нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок на фоне войны на Ближнем Востоке и блокирования логистических путей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
По информации издания, члены ОПЕК и партнеры в рамках формата ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с мая на 206 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное повышение квот группа уже внедряла в апреле.
В организации предостерегают, что на рынке возможны значительные ценовые колебания из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива.
Представители группы отметили важность безопасности международных морских путей для бесперебойных поставок энергоресурсов.
Решение о пересмотре квот было принято после консультаций восьми стран-участниц на фоне резкого роста цен. Ситуация обострилась после начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля.
Из-за действий иранских властей был фактически заблокирован Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.
Также зафиксированы удары по нефтяной инфраструктуре и танкерам, в частности в Кувейте, где в результате атак произошли пожары на добывающих объектах.
Напомним, в последние дни мировой энергетический рынок находится в состоянии высокой турбулентности.
В частности, 2 апреля цена на эталонный сорт нефти Dated Brent превысила отметку 140 долларов, обновив максимум с 2008 года. Скачок стоимости сырья более чем на 10% в сутки обусловлен усилением боевых действий в регионе Персидского залива.
Также на цены существенно повлияла риторика Вашингтона. После заявлений президента США Дональда Трампа о возможном продолжении атак на военные объекты Ирана, трейдеры начали закладывать в стоимость барреля риски длительного дефицита поставок.
Кроме того, Тегеран объявил о радикальном изменении правил судоходства в Ормузском проливе. Иранские власти вводят систему распределения стран на "друзей", "нейтральных" и "врагов".
В зависимости от категории, для танкеров будут действовать разные условия прохода через эту стратегическую артерию, что фактически означает установление иранского контроля над пятой частью мирового экспорта нефти.