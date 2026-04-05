Мировой рынок нефти под угрозой: ОПЕК+ идет на радикальные шаги из-за войны

Детали решения о квотах

По информации издания, члены ОПЕК и партнеры в рамках формата ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с мая на 206 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное повышение квот группа уже внедряла в апреле.

В организации предостерегают, что на рынке возможны значительные ценовые колебания из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива.

Представители группы отметили важность безопасности международных морских путей для бесперебойных поставок энергоресурсов.

Влияние конфликта на рынок

Решение о пересмотре квот было принято после консультаций восьми стран-участниц на фоне резкого роста цен. Ситуация обострилась после начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля.

Из-за действий иранских властей был фактически заблокирован Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Также зафиксированы удары по нефтяной инфраструктуре и танкерам, в частности в Кувейте, где в результате атак произошли пожары на добывающих объектах.