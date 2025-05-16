Всемирный банк предоставит Украине 84 млн долларов по проекту ремонта жилья: кто получит

Финансирование предоставляется по проекту HOPE - "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей".

В Минфине отметили, что средства направят на восстановление жилья, поврежденного в результате российской войны, по программе "єВідновлення".

"Ожидается, что благодаря этому финансированию более 25 тысяч домохозяйств смогут отремонтировать свои дома", - рассказали в министерстве.

Также указывается, что соответствующее решение о дополнительном финансировании одобрил Совет директоров Всемирного банка 9 мая. А уже 15 мая было подписано соглашение о дополнительном финансировании между Украиной и Международной ассоциацией развития подписали.

Документ от украинской стороны подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба,

а от Всемирного Банка - региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

Проект НОРЕ

Данный проект направлен на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов в территориальных общинах, пострадавших в результате агрессии РФ против Украины.

По данным Минфина, всего с начала реализации проекта HOPE компенсацию за поврежденное имущество уже получили более 87 тысяч домохозяйств.

В пресс-службе министерства также проинформировали, что средства для дополнительного финансирования проекта предоставляются "в рамках Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы Кризисного фонда Международной ассоциации развития (IDA SPUR)".

Программа "єВідновлення"

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине за два года работы программы "єВідновлення" ею воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, которые получили средства для восстановления поврежденных домов или приобрели новые за жилищные сертификаты.

Сейчас помощь семьям на ремонт поврежденного жилья уже составляет 9,8 млрд гривен, сообщил глава Кабмина. Он также рассказал, что государство дало возможность сгенерировать 17,4 тысячи жилищных сертификатов на сумму более 25 млрд гривен.

Добавим, недавно в Верховной Раде высказались за расширение программы "єВідновлення".

Читайте в отдельном материале о том, как присоединиться к программе "єВідновлення".