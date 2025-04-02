Украина получит 432 млн долларов от Всемирного банка: на что пойдут средства
Всемирный банк выделит Украине финансирование в размере 423 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на восстановление транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Соглашения о выделении средств в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между Министерством развития и Всемирным банком, сообщил Шмыгаль.
Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах Украины. Также в него вошла реформа национальных автомобильных дорог, установка модульных мостов и техническая помощь.
Реализацией проекта будет заниматься Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Премьер-министр добавил, что проект "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце прошлого месяца.
Часть финансирования включает 212 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) при поддержке Правительства Японии и 10 млн долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.
"Спасибо Всемирному банку и международным партнерам за поддержку критически важных инициатив", - отметил премьер-министр.
Помощь Украине
Напомним, вчера, 1 апреля, Украина также получила очередной транш помощи в рамках программы Ukraine Facility. Размер поддержки составил 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов).
Ukraine Facility - это финансовый инструмент Европейского Союза, направленный на поддержку Украины в условиях войны и послевоенного восстановления. Программа предусматривает выделение 50 миллиардов евро на период 2024-2027 годов, которые будут направлены на макрофинансовую помощь, реконструкцию, реформы и модернизацию страны.
Кроме того, 31 марта, Украина также получила транш поддержки от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 400 млн долларов.
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