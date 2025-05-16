Світовий банк надасть Україні 84 млн доларів за проектом відновлення житла: хто отримає

Фінансування надається за проектом HOPE - "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей".

В Мінфіні зазначили, що кошти спрямують на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської війни, за програмою "єВідновлення".

"Очікується, що завдяки цьому фінансуванню понад 25 тисяч домогосподарств зможуть відремонтувати свої оселі", - розповіли в міністерстві.

Також вказується, що відповідне рішення щодо додаткового фінансування схвалила Рада директорів Світового банку 9 травня. А вже 15 травня була підписана угода про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали.

Документ від української сторони підписали віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба,

а від Світового Банку - регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Проект НОРЕ

Даний проект спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

За даними Мінфіну, загалом з початку реалізації проекту HOPE компенсацію за пошкоджене майно вже отримали понад 87 тисяч домогосподарств.

В прес-службі міністерства також поінформували, що кошти для додаткового фінансування Проекту надаються "в рамках Спеціальної програми відновлення для України та Молдови Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA SPUR)".

Програма "єВідновлення"

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні за два роки роботи програми "єВідновлення" нею скористалися майже 100 тисяч українських родин, які отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати.

Наразі допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 млрд гривень, поінформував глава Кабміну. Він також розповів, що держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд гривень.

Додамо, нещодавно у Верховній Раді висловилися за розширення програми "єВідновлення".

Читайте в окремому матеріалі про те, як долучитись до програми "єВідновлення".