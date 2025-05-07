В ВР объяснили, почему программу "єВідновлення" следует расширять

Несмотря на то, что за два года работы программой "єВідновлення" успешно воспользовались почти 100 тысяч семей, а общая сумма компенсаций сейчас составляет уже 25 млрд гривен, она не может считаться успешной на 100% без расширения на уничтоженное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Она напомнила, что программа "єВідновлення" сейчас является одной из самых масштабных успешно реализованных государственных программ поддержки граждан. Так, за два года работы получили помощь почти 100 тысяч семей, а общая сумма компенсаций составляет 25 млрд гривен.

Шуляк подчеркнула, что приоритетной категорией получателей компенсации сейчас являются внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье. Однако эту категорию нужно расширять, поскольку очень много граждан потеряли жилье, которое находится на временно оккупированных территориях.

"Мы уже почти год ожидаем производства этого компонента от правительства. Более того, этого решения ожидают тысячи украинских семей, которые не просто потеряли жилье в результате российской агрессии, но были вынуждены бежать от оккупационной власти на подконтрольные Украине территории. Эти люди так же имеют право на поддержку государства. У нас уже есть даже опция отстроить дом на собственном земельном участке, но мы не позволяем людям приобрести жилье вместо уничтоженного на ВОТ. Поэтому именно это будет абсолютно логичным и нужным шагом", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что на уровне законодательства для запуска этого этапа все уже давно готово, поскольку эта опция прописана на уровне базового закона, который регулирует услугу "єВідновлення". Также был проведен успешный экспериментальный проект в Мелитополе по таким компенсациям. Поэтому сейчас ожидают решения Правительства.

Шуляк добавила, что еще в конце 2023 года были проведены первые в Украине публичные консультации по совершенствованию услуги "єВідновлення". Тогда по их итогам удалось сделать несколько важных изменений - гражданам разрешили подавать заявления через ЦНАПы, а также от нескольких совладельцев. Однако, подчеркнула Шуляк, основным запросом во время консультаций был запрос от граждан, чье уничтоженное жилье находится на ВОТ.

"Подчеркну - сейчас мы видим, что большинство информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье поступает от граждан, чьи дома расположены на ВОТ. Поэтому наша задача - дать и им возможность найти новый дом на подконтрольной Украине территории. Возможность приобрести там жилье - важная часть интеграции ВПЛ в принимающие общины", - отметила Елена Шуляк.

Она напомнила, сейчас для получателей услуги "єВідновлення" есть несколько опций:

Выплата на ремонт поврежденного жилья до 200 тысяч грн.

Выплата на ремонт для существенно поврежденного жилья до 350 тысяч для ремонта квартир и до 500 тысяч для ремонта поврежденных частных домов.

Жилищный сертификат для приобретения нового жилья.

Денежная выплата для строительства частного дома на собственном земельном участке.

"Общая сумма выплат по этим категориям сейчас достигает 25 млрд гривен. Речь идет о компенсации в размере 9,8 млрд грн за поврежденное жилье и 15,2 млрд грн за уничтоженное жилье. Более того, благодаря принятию в декабре 2024 года законопроекта №11028, который предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты для определенных категорий ВПЛ, такую выплату смогли получить 4 тысяч украинских семей. Но этого недостаточно", - отметила Шуляк.

Напоследок она добавила, что Украина постоянно работает над привлечением международного финансирования для функционирования программы "єВідновлення". Так, от Всемирного банка на компенсации по поврежденному имуществу профинансировано $210 млн. Дополнительно в 2025 году будет привлечено еще более $82 млн/ От Банка развития Совета Европы на компенсации по уничтоженному имуществу профинансировано 100 млн евро. Дополнительно в 2025 году будет привлечено еще 100 млн евро. Еще одним потенциальным источником финансирования программы "єВідновлення" должны стать средства доходов от замороженных российских активов, считает Елена Шуляк.