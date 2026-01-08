Нефтяные компании США выдвинули условие Трампу по инвестициям в Венесуэлу, - FT

Нефтяные компании США требуют юридических и финансовых гарантий от администрации президента страны Дональда Трампа для инвестирования в нефтяной сектор Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Американский бизнес обеспокоен активными действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы и призывами Трампа о поддержке его инициативы по реформированию глобальных энергорынков.

В среду, 7 января, в Майами американские чиновники провели переговоры с главами ведущих нефтяных компаний. Кроме того, завтра, 9 января, руководители крупнейших энергетических групп страны встретятся с Трампом в Белом доме.

Источники издания рассказали, что руководители компаний хотят получения четких гарантий защиты инвестиций, прежде чем вкладывать деньги в страну с высокими политическими и правовыми рисками.

Беспокойство нефтяных компаний США

Ранее Трамп пообещал "возмещение от нас или через доходы" нефтяным компаниям США в случае инвестирования в Венесуэлу, однако те остаются осторожными.

"Никто не хочет туда идти, когда случайный твит может изменить всю внешнюю политику страны", - сказал FT инвестор из частного капитала, специализирующийся на энергетике.

При этом руководители нефтяных компаний США сомневаются в быстром восстановлении нефтяного сектора Венесуэлы. Они учитывают политические риски, нестабильное правовое поле и низкие мировые цены на нефть.