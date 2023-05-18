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Зеленский не приедет в Хиросиму на саммит G7, - премьер Японии

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Четверг 18 мая 2023 17:21
Зеленский не приедет в Хиросиму на саммит G7, - премьер Японии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не поедет в Хиросиму на саммит G7, который состоится 19-21 мая.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Глава японского правительства отметил, что украинский президент будет участвовать во встрече лидеров "Большой семерки" в онлайн-формате в воскресенье, 21 мая.

Также Кисида добавил, что он провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Хиросиме. Лидеры договорились о продолжении санкций против России и поддержке Украины.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква допустил, что Зеленский может приехать в Хиросиму на саммит G7 и такое решение зависит от ситуации на фронте.

Также мы писали, что лидеры G7 хотят обсудить проведение мирного саммита по Украине.

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