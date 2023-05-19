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Британия в новых санкциях запрещает импорт российских алмазов

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Пятница 19 мая 2023 03:14
Британия в новых санкциях запрещает импорт российских алмазов Фото: Риши Сунак, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Великобритания намерена объявить о запрете на импорт российских драгоценных камней и алмазов на саммите "Большой семерки" (G7) в Японии, что начнется в пятницу, 19 мая.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Офис британского премьер-министра.

На Даунинг-стрит отмечают, что глава правительства Риши Сунак обнародует санкции, направленные против российской алмазной отрасли и важнейших металлов с оборотом в несколько миллиардов фунтов стерлингов.

В первый день саммита G7 в Хиросиме он объявит о запрете на импорт драгоценных камней из РФ.

Ожидается, что о дальнейших санкциях объявят также члены "Большой семерки", пишет The Times. Закон, запрещающий импорт алмазов, а также импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, будет принят в Британии в конце текущего года.

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства также представит в пятницу санкционный список из 86 человек и компаний "из путинского военно-промышленного комплекса, а также тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как энергетика, металл и судоходство".

"Мы ожидаем довольно похожего подхода (от других стран)", - заявил пресс-секретарь премьер-министра журналистам.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 обсудят торговлю алмазами с учетом будущих санкций против России.

Напомним, Бельгия предложила ввести систему, которая позволит отслеживать российские алмазы и усложнит процесс перемаркировки драгоценных камней в третьих странах.

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