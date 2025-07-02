Не только Костюк. Более 20-ти сеяных вылетели с "Уимблдона"-2025 после первого круга: полный список
Уже первый круг Уимблдонского турнира принес немало неожиданностей. В стартовых матчах проиграли 23 сеяных участника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaAce.
Провал Костюк и сенсация от Ястремской
Женский турнир уже потерял 10 сеяных спортсменок. К сожалению, среди них и Марта Костюк, которая имела 26-й номер посева. Вторая ракетка Украины неожиданно уступила 171-й в мировом рейтинге - словенке Веронике Эрьявец.
Впрочем, Украина смогла отличиться здесь и со знаком "плюс". Благодаря Даяне Ястремской, которая стала автором пока что самой громкой сенсации, выбив из соревнования вторую сеяную - американку Коко Гофф.
Сеяные теннисистки, покинувшие турнир:
- Коко Гофф (США) (2)
- Джессика Пегула (США) (3)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) (5)
- Паула Бадоса (Испания) (9)
- Каролина Мухова (Чехия) (15)
- Алена Остапенко (Латвия) (20)
- Магдалена Френх (Польша) (25)
- Марта Костюк (Украина) (26)
- Магда Линетт (Польша) (27)
- Маккартни Кесслер (США) (32)
"Чертова дюжина" в мужском турнире
У мужчин - жертв еще больше. По итогам стартового раунда главный травяной "мэйджор" сезона покинули сразу 13 игроков из элитного списка.
Уже вылетевшие сеяные теннисисты:
- Александер Зверев (Германия) (3)
- Лоренцо Музетти (Италия) (7)
- Хольгер Руне (Дания) (8)
- Даниил Медведев (9)
- Франсиско Черундоло (Аргентина) (16)
- Уго Умбер (Франция) (18)
- Алексей Попырин (Австралия) (20)
- Стефанос Циципас (Греция) (24)
- Денис Шаповалов (Канада) (27)
- Александр Бублик (Казахстан) (28)
- Алекс Микелсен (США) (30)
- Таллон Грикспор (Нидерланды) (31)
- Маттео Берреттини (Италия) (32)
"Уимблдон"-2025: что известно
138-й розыгрыш турнира Грэнд Слэм проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Традиционно победители определяются в пяти основных разрядах - среди мужчин и женщин. Также соревнования проводятся среди юниоров, ветеранов и теннисистов на колясках.
В 2025 году матчи основной сетки проходят с 30 июня по 13 июля. Общий призовой фонд составил рекордные для турнира 50 миллионов фунтов стерлингов.
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Также сообщали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.