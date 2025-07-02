Не только Костюк. Более 20-ти сеяных вылетели с "Уимблдона"-2025 после первого круга: полный список

Уже первый круг Уимблдонского турнира принес немало неожиданностей. В стартовых матчах проиграли 23 сеяных участника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaAce .

Провал Костюк и сенсация от Ястремской

Женский турнир уже потерял 10 сеяных спортсменок. К сожалению, среди них и Марта Костюк, которая имела 26-й номер посева. Вторая ракетка Украины неожиданно уступила 171-й в мировом рейтинге - словенке Веронике Эрьявец.

Впрочем, Украина смогла отличиться здесь и со знаком "плюс". Благодаря Даяне Ястремской, которая стала автором пока что самой громкой сенсации, выбив из соревнования вторую сеяную - американку Коко Гофф.

Сеяные теннисистки, покинувшие турнир:

Коко Гофф (США) (2) Джессика Пегула (США) (3) Чжэн Циньвэнь (Китай) (5) Паула Бадоса (Испания) (9) Каролина Мухова (Чехия) (15) Алена Остапенко (Латвия) (20) Магдалена Френх (Польша) (25) Марта Костюк (Украина) (26) Магда Линетт (Польша) (27) Маккартни Кесслер (США) (32)

"Чертова дюжина" в мужском турнире

У мужчин - жертв еще больше. По итогам стартового раунда главный травяной "мэйджор" сезона покинули сразу 13 игроков из элитного списка.

Уже вылетевшие сеяные теннисисты:

Александер Зверев (Германия) (3) Лоренцо Музетти (Италия) (7) Хольгер Руне (Дания) (8) Даниил Медведев (9) Франсиско Черундоло (Аргентина) (16) Уго Умбер (Франция) (18) Алексей Попырин (Австралия) (20) Стефанос Циципас (Греция) (24) Денис Шаповалов (Канада) (27) Александр Бублик (Казахстан) (28) Алекс Микелсен (США) (30) Таллон Грикспор (Нидерланды) (31) Маттео Берреттини (Италия) (32)

"Уимблдон"-2025: что известно

138-й розыгрыш турнира Грэнд Слэм проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Традиционно победители определяются в пяти основных разрядах - среди мужчин и женщин. Также соревнования проводятся среди юниоров, ветеранов и теннисистов на колясках.

В 2025 году матчи основной сетки проходят с 30 июня по 13 июля. Общий призовой фонд составил рекордные для турнира 50 миллионов фунтов стерлингов.