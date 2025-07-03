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Ястремская на нервах пробилась в третий круг "Уимблдона", Стародубцева покидает турнир

Уимблдон, Четверг 03 июля 2025 20:41
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Ястремская на нервах пробилась в третий круг "Уимблдона", Стародубцева покидает турнир Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья и четвертая ракетки Украины - Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева во втором круге Уимблдонского турнира играли против "нейтральных" россиянок. Стародубцева уступила сопернице из топ-20 мирового рейтинга, а Ястремская с огромными приключениями "выгрызла" пропуск в следующий круг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

"Уимблдон"-2025, 2-й круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Людмила Самсонова - 2:6, 1:6

Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Захарова - 5:7, 7:5, 7:6

"Качели" от Ястремской

После яркой победы на старте турнира над второй ракеткой мира Коко Гофф, Ястремская создала себе проблемы в матче против 95-й в рейтинге Захаровой. Но в итоге героически их преодолела.

В первом сете обе теннисистки брали свои подачи до счета 5:5. Затем Ястремская проиграла на собственных мячах и это стало решающим - 5:7.

Во второй партии дело также дошло до 5:5 (теннисистки сделали по одному брейку). Но здесь Ястремская уже более удачно действовала в концовке: взяла свою подачу, а затем на приеме выиграла сет - 7:5.

Решающий сет превратился в сумасшедшие качели. Ястремская вырвалась вперед (3:0), но наделала кучу ошибок, и как результат, счет снова - 5:5. Украинка берет свою подачу (6:5) и имеет матчпойнт на приеме. Но не реализовывает его и игра переходит в тай-брейк.

В коротком гейме безумие продолжилось. Ястремская впереди (3:0 и 4:1), но умудряется проиграть пять мячей подряд - и уже уступает - 4:6. Затем снова вырывается вперед - 9:6, позволяет сопернице отыграть два матчбола и только после этого ставит точку - 10:8.

Все это действо продолжалось более, чем 2,5 часа.

Ястремская второй раз подряд вышла в третий круг "Уимблдона": в прошлом году она выбыла из соревнований именно на этом этапе.

Стародубцева уступила без шансов

В почти параллельном матче Стародубцева играла с 19-й ракеткой мира - также "нейтральной" россиянкой Самсоновой. Соперница была явной фавориткой противостояния и доказала это на корте, отдав украинке лишь три гейма.

Стародубцева во второй раз подряд дошла до второго круга "Уимблдона" и во второй раз завершила борьбу на этом этапе.

Две украинки в третьем круге

Таким образом, в третьем раунде турнира сыграют две представительницы Украины - Элина Свитолина, которая накануне выиграла у белоруски Соснович, и Ястремская.

Ранее мы писали о романе Ястремской с младшим на несколько лет бойцом ММА.

Также рассказали о массовом вылете сеяных теннисистов уже в первом круге Уимблдонского турнира.

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Теннис Уимблдон Даяна Ястремская
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