Гламурная теннисистка из Украины: Ястремская завоевала мировую прессу

Об этом сообщает РБК-Украина с сообщением на издание Marca .

Испанский спортивный журналист Энрике Корбелла, опубликовал материал, который посвящен украинской теннисистке Даяне Ястремской. Поводом стал ее неожиданный успех в первом раунде "Уимблдона" 2025, где украинка сенсационно выбила одну из фавориток турнира - Коко Гофф.

Публикация вышла под громким заголовком: "Скандальная теннисистка, модель и певица с аллергией на траву, которая поражает Уимблдон".

В тексте журналист отметил, что Ястремская, по ее словам, имеет легкую аллергическую реакцию на траву.

"Мне нравится играть на траве, хотя, кажется, у меня немного аллергия на нее", - отметила украинка.

Отдельное внимание автор уделил многогранности Даяны. Он называет ее не просто теннисисткой, а настоящей медиаперсоной, которая активно развивает себя как модель, музыкальная исполнительница и лицо брендов.

В фокусе и Instagram Ястремской, который уже насчитывает более 221 тысячи подписчиков. Там Даяна делится гламурными образами и рекламными проектами, что больше напоминает модельное портфолио, чем страницу спортсменки.

Активный интерес со стороны ведущих медиа Европы к украинке - еще одно подтверждение того, что влияние Ястремской выходит за пределы корта.

Следующая игра Ястремской

Соперницей Даяны в третьем круге "Уимблдона" станет испанка Джессикиа Бузас Манейро, которая победила во втором Кенин в двух сетах (6:1, 7:6(4)).