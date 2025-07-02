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Свитолина выбила "нейтральную" Соснович и вышла в третий круг "Уимблдона"-2025

Уимблдон, Среда 02 июля 2025 22:39
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Свитолина выбила "нейтральную" Соснович и вышла в третий круг "Уимблдона"-2025 Фото: Элина Свитолина вышла в третий круг "Уимблдона" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Элина Свитолина чуть больше часа потратила на матч против "нейтральной" белоруски Александры Соснович. Переиграв соперницу в двух сетах, лучшая теннисистка Украины вышла в третий круг Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

"Уимблдон"-2025, 2-й круг

Элина Свитолина (Украина) - Александра Соснович - 6:2, 6:4

Как прошел матч

В первом сете, соперницы устроили сумасшедший обмен брейками. В итоге Свитолина проиграла две свои подачи, однако взяла четыре балла на мячах соперницы. Благодаря этому украинка получила преимущество и довела партию до уверенных 6:2 в свою пользу.

Во втором сете белоруска, сделав брейк, сразу вышла вперед (2:0). Но Свитолина "включилась" и взяла четыре гейма подряд - 4:2. Впрочем, в отличие от первой партии, на этот раз Соснович легкой прогулки не подарила, да и Элина, мягко говоря, не выглядела безупречно.

Белоруска сумела отыграть еще один брейк, однако решающим стал десятый гейм. Там Свитолина реализовала еще одну возможность на приеме, оформив итоговую победу - 6:4.

Что дальше

Свитолина в третий раз подряд вышла в третий круг на "Уимблдоне". В следующем раунде украинка встретится с 23-й ракеткой мира - бельгийкой Элизе Мертенс.

Эта встреча станет девятым очным противостоянием соперниц: сейчас в счёте личных встреч впереди украинка - 5:3.

Последний раз Свитолина и Мертенс пересекались на корте буквально перед стартом "Уимблдона" - 22 июня, на турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге. Свитолина победила в той встрече в двух сетах - 7:5, 6:4.

Ранее рассказали о массовом вылете сеяных теннисистов уже в первом круге "Уимблдона"-2025.

Также сообщали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.

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Теннис Уимблдон Элина Свитолина
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