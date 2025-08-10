ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свитолина и Ястремская стартуют на "тысячнике" в Цинциннати: кто соперницы и какие прогнозы

Цинциннати, Воскресенье 10 августа 2025 15:29
UA EN RU
Свитолина и Ястремская стартуют на "тысячнике" в Цинциннати: кто соперницы и какие прогнозы Фото: Элина Свитолина сыграет с двукратной чемпионкой "мэйджоров" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

10 и в ночь на 11 августа по киевскому времени первая и третья ракетки Украины - Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои матчи в рамках второго круга на турнире WTA 1000 в американском Цинциннати.

О расписании поединков украинок, их соперницах и прогнозах аналитиков - рассказывает РБК-Украина.

Ястремская проверит лидера Болгарии

Первой на корт выйдет Ястремская. Украинка, которая занимает 31-ю строчку в мировом рейтинге, сыграет против лидера болгарского тенниса - Виктории Томовой (№102 WTA). Матч стартует не раньше 18:00 по Киеву.

Ястремская в пятый раз участвует в соревнованиях в США. Украинка попытается впервые выйти в третий раунд. Ее соперница начала путь с квалификации и уже одержала три победы на турнире. В частности, в первом круге основной сетки победила американку Энн Ли (№64 WTA) в двух партиях - 6:4, 7:5.

Украинка ранее не пересекалась на корте с 30-летней болгаркой. В сегодняшнем матче отечественная теннисистка будет выступать в роли явной фаворитки. Аналитики букмекерских контор дают на ее успех коэффициент - 1,33. Тогда как победа соперницы оценивается в - 3,40.

Свитолина против олимпийской обидчицы

Первая ракетка нашей страны и 13-я в мире Свитолина в девятый раз участвует в соревнованиях в Цинциннати. Свой лучший результат украинка показала десять лет назад, когда дошла до полуфинала. Также она дважды играла в четвертьфинале (2014, 2018).

Свой стартовый поединок в Цинциннати Свитолина начнет не раньше 2:00 по киевскому времени. Она сыграет против очень именитой соперницы - экс-второй ракетки мира и победительницы двух "мэйджоров ("Ролан Гаррос"-2021 и "Уимблдон"-2024) Барборы Крейчиковой из Чехии.

Крейчикова не играла полгода из-за травмы и скатилась в рейтинге. Текущий сезон чешка начала лишь в мае и одержала за это время 6 побед в 11-ти встречах. Сейчас она находится на 80-й строчке в мировом списке. Свой путь в Цинциннати теннисистка из Чехии начала с противостояния с американкой Алишей Паркс (№71 WTA) - 6:4, 4:6, 6:0.

Ранее спортсменки играли между собой дважды: обе встречи завершились победой Крейчиковой. Последнее противостояние состоялось на Олимпиаде-2024. Тогда в тяжелом матче украинка уступила в трех париях - 6:7, 6:2, 4:6.

Эксперты оценивают шансы соперниц в грядущей игре, как почти равные. Свитолина имеет в прогнозах очень незначительное преимущество: 1,85 против 2,00.

Расписание матчей украинок 10 августа

  • Не раньше 18:00. Даяна Ястремская - Виктория Томова
  • Не раньше 2:00, Элина Свитолина - Барбора Крейчикова

В основе соревнования WTA 1000 в Цинциннати были заявлены четыре украинки.

Ранее Юлия Стародубцева в первом круге уступила французской квалифаерке Леолии Жанжан.

А Марта Костюк во втором раунде разгромила немку Татьяну Марию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН