Свитолина и Ястремская стартуют на "тысячнике" в Цинциннати: кто соперницы и какие прогнозы

10 и в ночь на 11 августа по киевскому времени первая и третья ракетки Украины - Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои матчи в рамках второго круга на турнире WTA 1000 в американском Цинциннати.

Ястремская проверит лидера Болгарии

Первой на корт выйдет Ястремская. Украинка, которая занимает 31-ю строчку в мировом рейтинге, сыграет против лидера болгарского тенниса - Виктории Томовой (№102 WTA). Матч стартует не раньше 18:00 по Киеву.

Ястремская в пятый раз участвует в соревнованиях в США. Украинка попытается впервые выйти в третий раунд. Ее соперница начала путь с квалификации и уже одержала три победы на турнире. В частности, в первом круге основной сетки победила американку Энн Ли (№64 WTA) в двух партиях - 6:4, 7:5.

Украинка ранее не пересекалась на корте с 30-летней болгаркой. В сегодняшнем матче отечественная теннисистка будет выступать в роли явной фаворитки. Аналитики букмекерских контор дают на ее успех коэффициент - 1,33. Тогда как победа соперницы оценивается в - 3,40.

Свитолина против олимпийской обидчицы

Первая ракетка нашей страны и 13-я в мире Свитолина в девятый раз участвует в соревнованиях в Цинциннати. Свой лучший результат украинка показала десять лет назад, когда дошла до полуфинала. Также она дважды играла в четвертьфинале (2014, 2018).

Свой стартовый поединок в Цинциннати Свитолина начнет не раньше 2:00 по киевскому времени. Она сыграет против очень именитой соперницы - экс-второй ракетки мира и победительницы двух "мэйджоров ("Ролан Гаррос"-2021 и "Уимблдон"-2024) Барборы Крейчиковой из Чехии.

Крейчикова не играла полгода из-за травмы и скатилась в рейтинге. Текущий сезон чешка начала лишь в мае и одержала за это время 6 побед в 11-ти встречах. Сейчас она находится на 80-й строчке в мировом списке. Свой путь в Цинциннати теннисистка из Чехии начала с противостояния с американкой Алишей Паркс (№71 WTA) - 6:4, 4:6, 6:0.

Ранее спортсменки играли между собой дважды: обе встречи завершились победой Крейчиковой. Последнее противостояние состоялось на Олимпиаде-2024. Тогда в тяжелом матче украинка уступила в трех париях - 6:7, 6:2, 4:6.

Эксперты оценивают шансы соперниц в грядущей игре, как почти равные. Свитолина имеет в прогнозах очень незначительное преимущество: 1,85 против 2,00.

Расписание матчей украинок 10 августа