Світоліна та Ястремська стартують на "тисячнику" в Цинциннаті: хто суперниці і які прогнози

10 та в ніч проти 11 серпня за київським часом перша та третя ракетки України – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська проведуть свої матчі в рамках другого кола на турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Ястремська перевірить лідерку Болгарії

Першою на корт вийде Ястремська. Українка, яка займає 31-шу сходинку в світовому рейтингу, зіграє проти лідерки болгарського тенісу – Вікторії Томової (№102 WTA). Матч стартує не раніше 18:00 за Києвом.

Ястремська вп'яте бере участь у змаганнях у США. Українка спробує вперше вийти до третього раунду. Її суперниця почала шлях з кваліфікації та вже здобула три перемоги на турнірі. Зокрема, в першому колі основної сітки перемогла американку Енн Лі (№64 WTA) в двох партіях – 6:4, 7:5.

Українка раніше не перетиналась на корті з 30-річною болгаркою. У сьогоднішньому матчі вітчизняна тенісистка виступатиме в ролі явної фаворитки. Аналітики букмекерських контор дають на її успіх коефіцієнт – 1,33. Тоді як перемога суперниці оцінюється в – 3,40.

Світоліна проти олімпійської кривдниці

Перша ракетка нашої країни та 13-та в світі Світоліна вдев'яте бере участь у змаганнях в Цинциннаті. Свій найкращий результат українка показала десять років тому, коли дійшла до півфіналу. Також вона двічі грала в чвертьфіналі (2014, 2018).

Ссвій стартовий поєдинок у Цинциннаті Світоліна розпочне не раніше 2:00 за київським часом. Вона зіграє проти дуже іменитої суперниці – екс-другої ракетки світу та переможниці двох "мейджорів ("Ролан Гаррос"-2021 та "Вімблдон"-2024) Барбори Крейчикової з Чехії.

Крейчикова не грала півроку через травму та скотилася в рейтингу. Поточний сезон чешка розпочала лише в травні та здобула за цей час 6 перемог в 11-ти зустрічах. Зараз вона перебуває на 80-й сходинці в світовому списку. Свій шлях у Цинциннаті тенісистка з Чехії розпочала з протистояння з американкою Алішею Паркс (№71 WTA) – 6:4, 4:6, 6:0.

Раніше спортсменки грали між собою двічі: обидві зустрічі завершилися перемогою Крейчикової. Останнє протистояння відбулося на Олімпіаді-2024. Тоді у важкому матчі українка поступилась в трьох паріях – 6:7, 6:2, 4:6.

Експерти оцінюють шанси суперниць у прийдешній грі, як майже рівні. Світоліна має у прогнозах дуже незначну перевагу: 1,85 проти 2,00.

Розклад матчів українок 10 серпня