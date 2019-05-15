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Світоліна не змогла захистити титул у Римі і вилетить з топ-8

Новини » Спорт    15.05.2019 - 08:38
Світоліна не змогла захистити титул у Римі і вилетить з топ-8
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка поступилася у другому колі

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла подолати стартовий бар'єр і захистити титул на турнірі серії Premier 5 Internazionali BNL d'Italia, в Римі. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У наполегливому матчі другого раунду, який кілька разів переривався через дощ, українка поступилася білорусці Вікторії Азаренко з рахунком 6:4, 1:6, 5:7.

Зазначимо, що українка провела всього другий матч на ґрунті після травми.

Таким чином, Світоліна не змогла захистити звання чемпіонки турніру, який вона вигравала у 2017 і 2018 роках.

Згідно з даними онлайн рейтингу live-tennis.eu, Світоліна втратить три позиції
і покине топ-8 світової класифікації після закінчення турніру.

Нагадаємо, Світоліна розпочне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі.

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