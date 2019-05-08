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Світоліна розпочне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі

Новини » Спорт    08.05.2019 - 13:13
Світоліна розпочне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі
Фото: Еліна Світоліна (Michael Cummo / BNP Paribas Open)

Українка вп'яте зіграє на цьому турнірі рівня Premier

Перша ракетка України Еліна Світоліна почне свій трав'яний сезон на турнірі Premier в Бірмінгемі, який пройде 17-23 червня. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Цей виступ на Nature Valley Classic стане для українки п'ятим в кар'єрі. Свій найкращий результат українка показала минулого сезону, дійшовши до чвертьфіналу.

Також планують виступити на турнірі Леся Цуренко і Даяна Ястремська. Перша в минулому сезоні дійшла до чвертьфіналу Бірмінгема, а друга - не змогла кваліфікуватися в основну сітку у 2017 році.

Всього в Бірмінгемі можуть зіграти п'ять представниць нинішнього топ-10 рейтингу світової класифікації: крім Світоліної, це Наомі Осака, Петра Квітова, Ешлі Барті і Аріна Соболенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські тенісистки на Miami Open показали найгірший результат в сезоні.

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