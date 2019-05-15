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Свитолина не смогла защитить титул в Риме и вылетит из топ-8

Новости » Спорт    15.05.2019 - 08:38
Свитолина не смогла защитить титул в Риме и вылетит из топ-8
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка уступила во втором круге

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый барьер и защитить титул на турнире серии Premier 5 Internazionali BNL d’Italia, в Риме. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В упорном матче второго раунда, несколько раз прерывавшемся из-за дождя, украинка уступила белоруске Виктории Азаренко со счетом 6:4, 1:6, 5:7.

Отметим, что украинка провела всего второй матч на грунте после травмы.

Таким образом, Свитолина не смогла защитить звание чемпионки турнира, который она выигрывала в 2017 и 2018 годах.

Согласно данным онлайн рейтинга live-tennis.eu, Свитолина потеряет три позиции и покинет топ-8 мировой классификации по окончании турнира.

Напомним, Свитолина начнет травяной сезон с турнира в Бирмингеме.

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Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаРимсоревнования
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