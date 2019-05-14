Світоліна розпочне захист титулу в Римі на центральному корті

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Чинна чемпіонка турніру зіграє на старті турніру проти Азаренко

Дворазова чинна чемпіонка турніру в Римі Еліна Світоліна почне захист титулу турніру на центральному корті. Про це повідомляється на сайті WTA.

Українка вийде на корт у вечірній сесії 14 травня (не раніше 20:30 за київським часом), де зіграє проти 51 ракетки світу Вікторії Азаренко Тенісистки раніше зустрічалися двічі. Обидва рази в протистоянні перемагала представниця Білорусі.

.@vika7 wins her first match at the @InteBNLdItalia since 2015!



She sets up a second round blockbuster against two-time defending champion Svitolina--> https://t.co/EdZ1CrhDrv pic.twitter.com/pxx88w344k — WTA (@WTA) May 13, 2019

Також на турнірі виступить Даяна Ястремська. Вона зіграє на корті №6 першим запуском (12:00 за Києвом) проти іспанки Карли Суарес-Наварро.

Раніше з боротьби в одиночному розряді вибула Леся Цуренко. Вона продовжить виступ на турнірі в парному розряді.

Нагадаємо, Світоліна розпочне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі.