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Світоліна розпочне захист титулу в Римі на центральному корті

Новини » Спорт    14.05.2019 - 10:26
Світоліна розпочне захист титулу в Римі на центральному корті
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Чинна чемпіонка турніру зіграє на старті турніру проти Азаренко

Дворазова чинна чемпіонка турніру в Римі Еліна Світоліна почне захист титулу турніру на центральному корті. Про це повідомляється на сайті WTA.

Українка вийде на корт у вечірній сесії 14 травня (не раніше 20:30 за київським часом), де зіграє проти 51 ракетки світу Вікторії Азаренко Тенісистки раніше зустрічалися двічі. Обидва рази в протистоянні перемагала представниця Білорусі.

Також на турнірі виступить Даяна Ястремська. Вона зіграє на корті №6 першим запуском (12:00 за Києвом) проти іспанки Карли Суарес-Наварро.

Раніше з боротьби в одиночному розряді вибула Леся Цуренко. Вона продовжить виступ на турнірі в парному розряді.

Нагадаємо, Світоліна розпочне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі.

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