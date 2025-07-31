С камбэком и тайбрейком: Костюк в драматическом противостоянии одолела экс-россиянку

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на турнире-"тысячнике" в канадском Монреале боролась за выход в 1/8 финала с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию. Непростой поединок завершился победой отечественной теннисистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

WTA 1000. Монреаль, 3-й круг

Марта Костюк (Украина) - Дарья Касаткина (Австралия) - 3:6, 6:3, 7:6

Как прошла игра

Это был восьмой очный поединок соперниц. До него преимущество было у Касаткиной - 4:3. Экс-россиянка также была рейтинг-фавориткой встречи. В мировом списке WTA она занимает 18-ю строчку, тогда как Костюк - 28-ю.

Новоиспеченная австралийка удачно начала стартовый сет: сделав брейк, повела - 2:0. Костюк на своих мячах один гейм отыграла, но затем снова отдала два подряд розыгрыша сопернице. Впоследствии украинка отдала Касаткийной еще одну свою подачу. Сама, правда, тоже сделала один брейк, но этого было мало - 3:6.

Во второй партии соперницы будто соревновались, кто больше проиграет на своих подачах. Марта это сделала дважды, представительница Австралии - аж четыре раза. Это в итоге и принесло победу в сете украинке - 6:3.

Так что все решалось в решающем третьем игровом периоде, где обе теннисистки действовали максимально собранно. Сначала Костюк вышла вперед (2:0), но Касаткина выровняла положение. После - соперницы поочередно выигрывали геймы, пока игра не перешла в тайбрейк.

В коротком гейме ожесточенное противостояние продолжилось. Победу заслуживали обе соперницы, но Фортуна улыбнулась украинке - 7:4.

Украинки на "тысячнике" в Монреале

Костюк стала первой из отечественных теннисисток, которая пробилась на текущем турнире в 1/8 финала.

В ночь на 1 августа ее успех попытается повторить Даяна Ястремская, которая будет играть с 11-й в мире американкой Эммой Наварро.

А уже завтра за выход в следующий круг поборются Элина Свитолина - с "нейтралкой" Анной Калинской и Юлия Стародубцева, которой жребий выбрал в соперницы датчанку Клару Таусон.