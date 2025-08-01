Стародубцева вылетает с WTA 1000 в Монреале после поражения от Таусон

Юлия Стародубцева остановилась в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале. Украинская теннисистка не смогла навязать борьбу Кларе Таусон из Дании и уступила в двух сетах.

Третий круг стал последним для украинки

В матче 1/16 финала Стародубцева встретилась с 19-й ракеткой мира - представительницей Дании Кларой Таусон.

Это была их первая личная встреча. Украинка не смогла сдержать давление фаворитки: в первом сете еще имела определенные шансы (3:6), но во второй партии полностью отдала инициативу сопернице - 0:6. Общая продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.

По итогам матча Стародубцева выиграла 26% очков на приеме и 43% на собственной подаче. Для сравнения, у Таусон эти показатели составили соответственно 57% и 74%.

Впечатляющий старт, но сложная соперница

Стародубцева начала турнир с победы над китайской теннисисткой Ван Яфань, которую одолела в трехсетовом поединке продолжительностью 3,5 часа. Во втором круге украинка уверенно взяла реванш у польки Магдалены Френх, которой до этого дважды уступала, в частности неделю назад в Вашингтоне.

Впрочем, матч третьего круга против самой рейтинговой соперницы стал слишком сложным испытанием.

Другие украинки продолжают борьбу

В четвертый раунд турнира уже пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская. Костюк встретится с американкой Маккартни Кесслер, а Ястремская с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Свою игру третьего круга также проведет Элина Свитолина в ночь на 2 августа она выйдет на корт против "нейтральной" Анны Калинской.