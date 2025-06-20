Плетеные сумки, лен и вьетнамки: Андре Тан раскрыл главные секреты летнего гардероба 2025
Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные must-have вещи лета 2025 года. В его списке - плетеные сумки, легкие вьетнамки, натуральные ткани и универсальные образы, которые легко адаптировать под любое событие и настроение.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.
"Топ-5 вещей, которые необходимы каждой. Здесь must-have сезонные вещи, которые соберут тебе половину образов этим летом!" - подчеркнул стилист.
Большая плетеная сумка
Сумки из рафии, соломы, джута, плетеной кожи в моде этим летом благодаря своей легкости и натуральности. Такие сумки сочетаются с пляжным нарядом, льняными платьями, джинсами или даже офисным костюмом.
"Must-have для лета! Сочетается с джинсами, футболкой, сандалиями и сарафанами. Материал может быть любой - рафия, кожа или замша", - отметил Тан.
Следует отметить, что они не подходят для вечерних образов, лучше использовать для прогулок и летних встреч.
Андре Тан рассказал про тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Льняной костюм
Лен - это ткань, которая "дышит", обеспечивает вентиляцию и не парит даже в +30. Можно носить такой костюм вместе или по отдельности, сочетая с другими элементами гардероба: пиджак с джинсами, брюки с шелковой майкой.
"Лен - идеальный материал для лета. Стильный, легкий и позволяет коже дышать. Комбинируйте топ без рукавов с шортами или брюками", - отметил дизайнер.
Он подходит для офиса, отпуска, городских прогулок или ужина на террасе.
Андре Тан назвал топовые вещи на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Вьетнамки
Вьетнамки - это легкая летняя обувь, состоящая из плоской подошвы и ремешка в форме буквы Y, проходящей между большим и вторым пальцами ноги.
"Кожаные вьетнамки смотрятся элегантно и дорого. Подходят к джинсам, шортам, летним костюмам, сарафанам и юбкам любой длины. Выбирайте модели с анималистическими принтами - змея, корова или зебра", - посоветовал он.
Что носить летом 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Шелковый платок
Шелковый платок, по словам стилиста, добавляет элегантности в любой образ.
"Завяжите на руке или используйте в качестве ремня, и тогда простой лук с джинсами и белой майкой станет стильным и элегантным", - отметил он.
Шелковый платок - мастхев на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Брюки "Аладдины"
Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты.
"Игривые и стильные. Выбирайте хлопок или шелк, ткань без принта или с полоской. Подходят для всех типов фигуры, но если вы невысокого роста или у вас пышные бедра - носите с каблуками для того, чтобы вытянуть силуэт", - отметил Тан.
Самые модные брюки на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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