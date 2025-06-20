Плетеные сумки, лен и вьетнамки: Андре Тан раскрыл главные секреты летнего гардероба 2025

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные must-have вещи лета 2025 года. В его списке - плетеные сумки, легкие вьетнамки, натуральные ткани и универсальные образы, которые легко адаптировать под любое событие и настроение.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

"Топ-5 вещей, которые необходимы каждой. Здесь must-have сезонные вещи, которые соберут тебе половину образов этим летом!" - подчеркнул стилист.

Большая плетеная сумка

Сумки из рафии, соломы, джута, плетеной кожи в моде этим летом благодаря своей легкости и натуральности. Такие сумки сочетаются с пляжным нарядом, льняными платьями, джинсами или даже офисным костюмом.

"Must-have для лета! Сочетается с джинсами, футболкой, сандалиями и сарафанами. Материал может быть любой - рафия, кожа или замша", - отметил Тан.

Следует отметить, что они не подходят для вечерних образов, лучше использовать для прогулок и летних встреч.

Андре Тан рассказал про тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Льняной костюм

Лен - это ткань, которая "дышит", обеспечивает вентиляцию и не парит даже в +30. Можно носить такой костюм вместе или по отдельности, сочетая с другими элементами гардероба: пиджак с джинсами, брюки с шелковой майкой.

"Лен - идеальный материал для лета. Стильный, легкий и позволяет коже дышать. Комбинируйте топ без рукавов с шортами или брюками", - отметил дизайнер.

Он подходит для офиса, отпуска, городских прогулок или ужина на террасе.

Андре Тан назвал топовые вещи на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вьетнамки

Вьетнамки - это легкая летняя обувь, состоящая из плоской подошвы и ремешка в форме буквы Y, проходящей между большим и вторым пальцами ноги.

"Кожаные вьетнамки смотрятся элегантно и дорого. Подходят к джинсам, шортам, летним костюмам, сарафанам и юбкам любой длины. Выбирайте модели с анималистическими принтами - змея, корова или зебра", - посоветовал он.

Что носить летом 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шелковый платок

Шелковый платок, по словам стилиста, добавляет элегантности в любой образ.

"Завяжите на руке или используйте в качестве ремня, и тогда простой лук с джинсами и белой майкой станет стильным и элегантным", - отметил он.

Шелковый платок - мастхев на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Брюки "Аладдины"

Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты.

"Игривые и стильные. Выбирайте хлопок или шелк, ткань без принта или с полоской. Подходят для всех типов фигуры, но если вы невысокого роста или у вас пышные бедра - носите с каблуками для того, чтобы вытянуть силуэт", - отметил Тан.

Самые модные брюки на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)