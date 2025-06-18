ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Костюмный жилет - тренд лета 2025: стильный образ Марины Боржемской

Среда 18 июня 2025 15:23
UA EN RU
Костюмный жилет - тренд лета 2025: стильный образ Марины Боржемской Марина Боржемская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Костюмный жилет стал одним из главных трендов лета 2025 года. Этот элемент классического гардероба возвращается в моду в обновленном виде и прекрасно сочетается как с деловыми, так и с повседневными образами.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram фитнес-тренера Марины Боржемской решило рассказать, как его носить летом.

Какой образ показала Боржемская

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продемонстрировала элегантный и современный образ, центральным элементом которого является костюмный комплект в нежном голубом оттенке.

Она надела белый костюм-двойку, который состоял из костюмного жилета на пуговицах и штанов прямого кроя со стрелками.

Боржемская надела жилет на нижнее белье, что придает образу легкости и утонченности. Такой вариант идеален для теплого времени года, а в более прохладные дни под него можно надеть блузку или гольф-водолазку.

Жилет имеет глубокий V-образный вырез, однобортный крой и ряд пуговиц. Этот элемент выглядит очень стильно и позволяет создать деловой летний образ.

Свой лук фитнес-тренер дополнила широкими прямыми брюками из такой же ткани, как и жилет. Такие брюки представляют собой актуальный тренд и прекрасно сочетаются с жилетом, создавая гармоничный и пропорциональный силуэт.

Образ дополняют светло-голубые туфли на невысоких каблуках, солнцезащитные очки и тонкая цепочка с подвеской.

Костюмный жилет - тренд лета 2025: стильный образ Марины Боржемской

Марина Боржемская показала трендовую одежду на лето 2025 (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Почему костюмный жилет - тренд лета 2025

Универсальность

Как видно, костюмный жилет может быть самостоятельным элементом для офисного, повседневного или даже вечернего образа.

Элегантность

Жилет позволяет выглядеть сдержанно и стильно без тяжести пиджака, что идеально для жаркой погоды. Костюмный жилет часто имеет приталенный крой, что выгодно подчеркивает талию и создает женственный силуэт.

Отсылка к мужскому стилю с женственным акцентом

Это сочетание классических элементов мужского гардероба с женственной интерпретацией, которая всегда выглядит современно и привлекательно.

Модный акцент

Жилет добавляет глубины и структуры образа, позволяя играть с многослойностью без лишнего объема. Это идеальный способ создать стильный лук, комбинируя разные текстуры и фасоны.

Адаптивность к разным стилям

Костюмный жилет легко сочетается с разными элементами гардероба - от классических брюк и джинсов до юбок и платьев. Он может быть как частью делового костюма, так и элементом кэжуал-образа.

Возвращение стиля ретро

Мода 2025 года - это возвращение к стилю 90-х, и костюмный жилет является ярким примером этого тренда. Он напоминает об элегантности прошлых десятилетий, придавая современное звучание.

Разнообразие фасонов и материалов

Этим летом популярны не только классические костюмные жилеты, но и варианты с асимметричным кроем, вязаные модели и варианты из денима. Такое разнообразие позволяет каждому обрести свою идеальную модель.

Костюмный жилет - тренд лета 2025: стильный образ Марины Боржемской

Боржемская показала, как носить костюмный жилет (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде