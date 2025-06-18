Костюмный жилет - тренд лета 2025: стильный образ Марины Боржемской

Костюмный жилет стал одним из главных трендов лета 2025 года. Этот элемент классического гардероба возвращается в моду в обновленном виде и прекрасно сочетается как с деловыми, так и с повседневными образами.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram фитнес-тренера Марины Боржемской решило рассказать, как его носить летом.

Какой образ показала Боржемская

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продемонстрировала элегантный и современный образ, центральным элементом которого является костюмный комплект в нежном голубом оттенке.

Она надела белый костюм-двойку, который состоял из костюмного жилета на пуговицах и штанов прямого кроя со стрелками.

Боржемская надела жилет на нижнее белье, что придает образу легкости и утонченности. Такой вариант идеален для теплого времени года, а в более прохладные дни под него можно надеть блузку или гольф-водолазку.

Жилет имеет глубокий V-образный вырез, однобортный крой и ряд пуговиц. Этот элемент выглядит очень стильно и позволяет создать деловой летний образ.

Свой лук фитнес-тренер дополнила широкими прямыми брюками из такой же ткани, как и жилет. Такие брюки представляют собой актуальный тренд и прекрасно сочетаются с жилетом, создавая гармоничный и пропорциональный силуэт.

Образ дополняют светло-голубые туфли на невысоких каблуках, солнцезащитные очки и тонкая цепочка с подвеской.

Марина Боржемская показала трендовую одежду на лето 2025 (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Почему костюмный жилет - тренд лета 2025

Универсальность

Как видно, костюмный жилет может быть самостоятельным элементом для офисного, повседневного или даже вечернего образа.

Элегантность

Жилет позволяет выглядеть сдержанно и стильно без тяжести пиджака, что идеально для жаркой погоды. Костюмный жилет часто имеет приталенный крой, что выгодно подчеркивает талию и создает женственный силуэт.

Отсылка к мужскому стилю с женственным акцентом

Это сочетание классических элементов мужского гардероба с женственной интерпретацией, которая всегда выглядит современно и привлекательно.

Модный акцент

Жилет добавляет глубины и структуры образа, позволяя играть с многослойностью без лишнего объема. Это идеальный способ создать стильный лук, комбинируя разные текстуры и фасоны.

Адаптивность к разным стилям

Костюмный жилет легко сочетается с разными элементами гардероба - от классических брюк и джинсов до юбок и платьев. Он может быть как частью делового костюма, так и элементом кэжуал-образа.

Возвращение стиля ретро

Мода 2025 года - это возвращение к стилю 90-х, и костюмный жилет является ярким примером этого тренда. Он напоминает об элегантности прошлых десятилетий, придавая современное звучание.

Разнообразие фасонов и материалов

Этим летом популярны не только классические костюмные жилеты, но и варианты с асимметричным кроем, вязаные модели и варианты из денима. Такое разнообразие позволяет каждому обрести свою идеальную модель.

Боржемская показала, как носить костюмный жилет (фото: instagram.com/uzelkova.marina)