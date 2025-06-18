Костюмный жилет - тренд лета 2025: стильный образ Марины Боржемской
Костюмный жилет стал одним из главных трендов лета 2025 года. Этот элемент классического гардероба возвращается в моду в обновленном виде и прекрасно сочетается как с деловыми, так и с повседневными образами.
РБК-Украина со ссылкой на Instagram фитнес-тренера Марины Боржемской решило рассказать, как его носить летом.
Какой образ показала Боржемская
Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продемонстрировала элегантный и современный образ, центральным элементом которого является костюмный комплект в нежном голубом оттенке.
Она надела белый костюм-двойку, который состоял из костюмного жилета на пуговицах и штанов прямого кроя со стрелками.
Боржемская надела жилет на нижнее белье, что придает образу легкости и утонченности. Такой вариант идеален для теплого времени года, а в более прохладные дни под него можно надеть блузку или гольф-водолазку.
Жилет имеет глубокий V-образный вырез, однобортный крой и ряд пуговиц. Этот элемент выглядит очень стильно и позволяет создать деловой летний образ.
Свой лук фитнес-тренер дополнила широкими прямыми брюками из такой же ткани, как и жилет. Такие брюки представляют собой актуальный тренд и прекрасно сочетаются с жилетом, создавая гармоничный и пропорциональный силуэт.
Образ дополняют светло-голубые туфли на невысоких каблуках, солнцезащитные очки и тонкая цепочка с подвеской.
Марина Боржемская показала трендовую одежду на лето 2025 (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Почему костюмный жилет - тренд лета 2025
Универсальность
Как видно, костюмный жилет может быть самостоятельным элементом для офисного, повседневного или даже вечернего образа.
Элегантность
Жилет позволяет выглядеть сдержанно и стильно без тяжести пиджака, что идеально для жаркой погоды. Костюмный жилет часто имеет приталенный крой, что выгодно подчеркивает талию и создает женственный силуэт.
Отсылка к мужскому стилю с женственным акцентом
Это сочетание классических элементов мужского гардероба с женственной интерпретацией, которая всегда выглядит современно и привлекательно.
Модный акцент
Жилет добавляет глубины и структуры образа, позволяя играть с многослойностью без лишнего объема. Это идеальный способ создать стильный лук, комбинируя разные текстуры и фасоны.
Адаптивность к разным стилям
Костюмный жилет легко сочетается с разными элементами гардероба - от классических брюк и джинсов до юбок и платьев. Он может быть как частью делового костюма, так и элементом кэжуал-образа.
Возвращение стиля ретро
Мода 2025 года - это возвращение к стилю 90-х, и костюмный жилет является ярким примером этого тренда. Он напоминает об элегантности прошлых десятилетий, придавая современное звучание.
Разнообразие фасонов и материалов
Этим летом популярны не только классические костюмные жилеты, но и варианты с асимметричным кроем, вязаные модели и варианты из денима. Такое разнообразие позволяет каждому обрести свою идеальную модель.
Боржемская показала, как носить костюмный жилет (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
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