Світоліна практично гарантувала місце на Підсумковому турнірі WTA

Поразка швейцарської тенісистки Белінди Бенчіч в першому колі на турнірі в Лінці (Австрія) значно підвищило шанси першої ракетки України Еліни Світоліної на потрапляння на Підсумковий турнір WTA. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Швейцарка разом з Кікі Бертенс з Нідерландів (також грає в Лінці) конкурують з Еліною Світоліной за дві останні путівки на Підсумковий турнір.

Зазначається, що існує тільки один варіант, при якому українка опуститься на 9 місце в Чемпіонській гонці і не потрапить на Підсумковий чемпіонат.

Для цього Бертенс на турнірі в Лінці необхідна тільки перемога, а також перемога Бенчіч над Ккі у фіналі турніру в Москві. При цьому Еліна Світоліна повинна в Москві не дійти до півфіналу.

Бертенс свій перший матч в Лінці проведе сьогодні, 9 жовтня, не раніше 19:30 за київським часом. У разі поразки Світоліна достроково стане 7 учасницею Підсумкового турніру.

Нагадаємо, Світоліна назвала Підсумковий турнір WTA своєю метою на кінцівку сезону, де їй необхідно захистити торішній титул. Цього року WTA Finals пройде з 27 жовтня по 3 листопада в китайському Шеньчжені.

Наступного тижня Еліна планує виступити на Кубку Кремля. Востаннє вона приїжджала на турнірі в Москві у 2016 році і стала півфіналісткою. Там же зіграє і друга ракетка України Даяна Ястремська.