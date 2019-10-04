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Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру WTA в Пекіні

Новини » Спорт    04.10.2019 - 11:47
Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру WTA в Пекіні
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Кікі Бертенс вибила другу українку з турніру

Третя ракетка світу українка Еліна Світоліна програла представниці Нідерландів Кікі Бертенс у чвертьфіналі серії Premier Mandatory в Пекіні (Китай). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:7(6:8), 2:6.

Таким чином, голландська тенісистка вибила з турніру в Пекіні другу українку. Раніше вона в другому раунді обіграла Даяну Ястремську.

У півфіналі турніру Бертенс зустрінеться з австралійкою Ешлі Барті. Турнір завершиться 6 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська покинули на стадії чвертьфіналу попередній турнір - в Ухані (Китай). Також обидві тенісистки заявлені на турнір WTA Кубок Кремля.

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