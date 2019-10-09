Свитолина практически гарантировала место на Итоговом турнире WTA

Поражение швейцарской теннисистки Белинды Бенчич в первом круге на турнире в Линце (Австрия) значительно повысило шансы первой ракетки Украины Элины Свитолиной на попадание на Итоговый турнир WTA. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Швейцарка вместе с Кики Бертенс из Нидерландов (также играет в Линце) конкурируют с Элиной Свитолиной за две последних путевки на Итоговый турнир.

Отмечается, что существует только один вариант, при котором украинка опустится на 9 место в Чемпионской гонке и не попадет на Итоговый чемпионат.

Для этого Бертенс на турнире в Линце необходима только победа, а также победа Бенчич над Кики в финале турнира в Москве. При этом Элина Свитолина должна в Москве не дойти до полуфинала.

Бертенс свой первый матч в Линце проведет сегодня, 9 октября, не ранее 19:30 по киевскому времени. В случае поражения Свитолина досрочно станет 7 участницей Итогового турнира.

Напомним, Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона, где ей необходимо защитить прошлогодний титул. В этом году WTA Finals пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне.

На следующей неделе Элина планирует выступить на Кубке Кремля. Последний раз она приезжала на турнире в Москве в 2016 году и стала полуфиналисткой. Там же сыграет и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.